Cumbre G20 | Trump advierte que no habrá tregua de seis meses para alza de aranceles a China

Economía

Sin embargo, el presidente estadounidense dijo que tiene la sensación de que las negociaciones serán productivas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy en el marco de la cumbre del G20 en Osaka, Japón, que no prometió a su par chino, Xi Jinping, una tregua en el aumento de los aranceles en la guerra comercial que los tiene enfrentados, aunque afirmó que tiene la sensación de que las negociaciones serán productivas.

"Como poco, será productiva. Veremos qué pasa y qué sale de todo esto", comentó Trump a la prensa tras una serie de reuniones con líderes en las que dejó claro que su prioridad son los acuerdos bilaterales para impulsar la economía estadounidense.

No obstante, consultado sobre si prometió a Xi una tregua de seis meses en la imposición de nuevos aranceles a una lista de casi todas las importaciones chinas restantes, por un monto de US$ 300 mil millones, Trump respondió: "No".

Beijing, por su parte, dijo que espera encontrarse en un punto medio con Washington para solucionar el conflicto arancelario, un tema que se ha tomado la agenda de la cumbre de dos días de los líderes de las 20 mayores economías mundiales.

China y Estados Unidos están enfrascados en una prolongada disputa comercial y han disminuido las expectativas de que Trump y Xi puedan aliviar la tensión cuando se reúnan el sábado en los márgenes del encuentro.