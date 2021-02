El usuario que comandó la ola GameStop sufre ahora con las caídas de la acción... pero no se rinde

Economía

Luego de que las acciones se desplomaran un 60% el martes, Keith Gill perdió gran parte de su fortuna. Sin embargo, continúa aferrándose a sus 50 mil acciones y 500 opciones de compra de la cadena de videojuegos.

Keith Gill, el trader de 34 años que impulsó la campaña para salvar a GameStop de una posible quiebra, dio a conocer en su cuenta de Reddit que perdió más de US$ 13,6 millones en la bolsa durante la jornada del martes.

Con más de 50 mil acciones de la compañía y 500 opciones de compra en su poder, el inversionista publicó una foto del estado de sus inversiones en el subreddit WallStreetBets, lugar donde nació la iniciativa y que reúne actualmente a más de 8 millones de usuarios.

De acuerdo a la imagen, las acciones del minorista de videojuegos estadounidense cayeron un 60%. Situación que ya venía afectando a los inversionistas hace unos días, cuando el valor de las acciones bajó finalmente un 85% de su cifra récord de US$ 483.

Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurre. Gill, más conocido como como “Roaring Kitty” en sus redes sociales y “DeepFuckingValue” en Reddit, perdió US$ 14,8 millones el 28 de enero y US$ 5 millones el lunes pasado.

A pesar de los montos millonarios que ha perdido el inversionista, que cuenta con 347 mil suscriptores en su cuenta de YouTube, ha recibido el apoyo de varios usuarios de Reddit, llamando a seguir luchando al lado de la “leyenda”, pues aún mantiene un fondo superior a los US$ 20 millones en su cartera.

El poder de “Roaring Kitty”

De acuerdo al New York Times, la lucha de Keith Gill contra Wall Street comenzó en septiembre de 2019. Con sólo US$ 54 mil en su cartera, el ahora influencer de trading comenzó a invertir en GameStop, llamando mediante sus redes sociales a sumarse a la iniciativa. Sin embargo, esto sólo tomó forma cuando creó su canal de YouTube y se mudó a Reddit por completo.

Mientras que en la primera plataforma logró plasmar las razones detrás de su interés por GameStop, insinuando que “es una oportunidad legítima para reinventarse como un centro de juegos de primer nivel”, en Reddit encontró un grupo de personas interesadas en ganar dinero.

"Cuando estaba construyendo este puesto el año pasado, no teníamos ni cerca de US$ 1 millón. Ciertamente no conduzco un 'lambo', alquilamos esta casa que ven, así que ha sido un viaje salvaje para nosotros como familia", comentó a NYT.

Aún cuando Gill no interactúe completamente con los usuarios de Reddit, sólo con subir sus “GME YOLO updates” (Actualizaciones Sólo vives una vez GME) los traders se han ganado su respeto y ansían alcanzar su nivel, a pesar de las grandes pérdidas que ha sufrido en los últimos días y el riesgo de que el mercado le dé la espalda a GameStop antes de lo pensado.