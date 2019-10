Ganancias de Boeing se hunden 53% por los costos de tener al 737 MAX fuera de servicio

Economía

Boeing, el mayor fabricante mundial de aviones, reportó una caída de 53% de sus utilidades trimestrales este miércoles, impactado por la suspensión de servicios de su aeronave de pasajeros 737 MAX.

La compañía reportó un flujo efectivo de caja de US$ 2.890 millones en el tercer trimestre, lo que se compara con un saldo positivo de US$ 4.100 millones registrados en el mismo período del año anterior.

Las ganancias operativas estructurales bajaron a US$ 895 millones, o US$ 1,45 por acción; desde US$ 1.890 millones, o US$ 3,58 por papel, reportados en el mismo lapso del 2018.