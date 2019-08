PIB de EEUU se desacelera en segundo trimestre y Trump culpa a la Fed

El crecimiento económico de Estados Unidos se desaceleró en el segundo trimestre más de lo que se había reportado inicialmente, con un gasto del consumidor más fuerte compensado por lecturas más débiles en otras categorías que sugieren que las acciones comerciales del presidente Donald Trump están pesando más en el ritmo de expansión.

El Producto Interno Bruto del país ajustado por inflación subió 2% a tasa anualizada, según datos publicados hoy por el Departamento del Comercio que estuvieron en línea con lo esperado por analistas y por debajo del 2,1% reportado anteriormente.

El gasto del consumidor, que representa cerca de dos tercios de la economía, subió 4,7%, muy por encima de las proyecciones y convirtiéndose en el mayor avance desde 2014.

La revisión a la baja del PIB reflejó menores estimaciones para exportaciones, inventarios, inversión residencial, y del gasto del gobierno estatal y local.

El informe señala que la meta de crecimiento anual del 3% de Trump puede estar incluso más fuera de alcance ya que la economía más grande enfrenta complicaciones por sus aranceles sobre los productos chinos, lo que puede pesar aún más sobre las perspectivas con gravámenes establecidos para aumentar el 1 de septiembre.

Apenas se conoció la noticia, el titular de la Casa Blanca reaccionó a través de Twitter, lanzando una vez más en contra de la Reserva Federal (Fed) de EEUU.

"A la economía le está yendo MUY BIEN, con tremendo potencial alcista. Si la Fed hiciera lo que tiene que hacer, seríamos un cohete", escribió.

The Economy is doing GREAT, with tremendous upside potential! If the Fed would do what they should, we are a Rocket upward!