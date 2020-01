Rodrigo Yañez: “Seremos parte de un sistema y tendremos acceso a segunda instancia”

Economía

El subsecretario de Relaciones Económicas explicó que “no es una alianza en contra de EEUU” por bloqueo a nombramiento de miembros de la OMC.

Chile, China, la Unión Europea y un grupo de 14 naciones más -que incluyen a Brasil, Colombia y Uruguay- anunciaron la semana pasada la creación de una alianza que permitirá resolver disputas comerciales basados en el sistema apelaciones y arbitraje de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En entrevista con DF desde Davos (Suiza), Rodrigo Yañez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, explicó que “no es una alianza en contra de Estados Unidos” por el bloqueo al nombramiento de los miembros del panel de la organización, sino una “solución interina mientras se resuelve el problema de fondo”.

- ¿Cómo surge la idea de aliarse para enfrentar las dificultades en la OMC?

- La génesis parte de las discusiones del Grupo de Ottawa -que se realizaron al margen del Foro Económico Mundial de Davos-, en donde la UE planteó un mecanismo de arbitraje y apelación, basándose en el artículo 25 del Dispute Settlement Understading (DSU, su sigla en inglés).

Nos pusimos de acuerdo en instruir la negociación de un mecanismo multilateral de solución de apelaciones y arbitrajes. Ahora toca definir asuntos como la extensión del funcionamiento del mecanismo. Nosotros sí optamos por estar en la mesa y dar un impulso a la certeza, recurriendo a instrumentos jurídicos que tiene la OMC.

- Usted ha dicho que es “una solución interina”. ¿Qué pasará si el bloqueo en la OMC no se resuelve pronto?

- La idea es que este mecanismo funcione durante un año. Ahora corresponde ponernos de acuerdo en ciertos principios; por ejemplo, sobre qué tipos de asuntos se va a pronunciar la alianza, etc.

- Pero, ¿podrá ser renovable?

- Sí. La idea es que el mecanismo continúe si es necesario y que cualquiera que forme parte del sistema pueda entrar o salir cuando lo desee.

- ¿Qué significa para Chile esta decisión?

- Seremos parte de un sistema y tenderemos acceso a una segunda instancia si es necesario. Nosotros no tenemos casos en la OMC y no somos usuarios intensivos del sistema, pero perfectamente pudiera llegar a presentarse el caso y, hoy por hoy, no tenemos cómo recurrir a una revisión de las decisiones de la OMC.

Lo que hoy nos conviene es tener seguridad de que la solución de una controversia no quedará en tierra de nadie o entrampada en una instancia intermedia.

- ¿Definieron ya una hoja de ruta?

- Hay un calendario de reuniones cada dos semanas a nivel de expertos en Ginebra, con la idea de finalizar este proceso lo antes posible. Chile estará presente constantemente, pero a través del equipo que tenemos en el país.