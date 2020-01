Subrei advierte que ahora el riesgo está en el escenario interno

Economía

El comercio exterior representa un 57% del PIB de Chile. En 2019 las exportaciones cayeron un 7,6% por la guerra comercial.

- ¿Qué impacto tendrá en Chile la firma del acuerdo fase uno?

- La incorporación de una señal de certidumbre, como el acuerdo de fase uno, hace que mejore el clima en el comercio mundial y también entre quienes son nuestros principales socios comerciales (más del 50% de nuestras exportaciones van a China y EEUU). En la medida que veamos una reactivación económica de esos dos países, en particular del sector manufacturero chino, las perspectivas son positivas.

-¿Qué lecciones deja la guerra comercial?

- Que la palabra clave es seguir profundizando en la diversificación, no solamente en los mercados de destino sino que también de la canasta exportadora. Me refiero a que seamos más activos en la exportación de servicios.

- ¿En qué tipo de servicios?

- De bienes digitales, a propósito de la economía digital que es lo que se viene. En el caso del comercio de bienes también se puede avanzar en insertar a Chile en cadenas de valor como un elemento atractivo para atraer inversión extranjera.

Hay que jugar en esa cancha, la próxima semana vamos a anunciar el cierre de un acuerdo en materia de economía digital, el Digital Economy Partnership Agreement (DEPA, su sigla en inglés) con Nueva Zelanda y Singapur. Este es el tipo de paso que tenenos que empezar a desplegar.

Este es un comercio más resiliente a coyunturas como la guerra comercial y la crisis social del año pasado.

- En este nuevo contexto, ¿dónde están los principales riesgos para el comercio exterior chileno?

- Hay un riesgo externo y otro interno. El externo tiene que ver con la situación de estabilidad en el mundo. Lo primero es que este acuerdo de fase uno se concrete y siga avanzando hacia uno de fase dos para que la situación entre EEUU y China se estabilice. Necesitamos que entre EEUU y la Unión Europea, no sigan escalando las tensiones comerciales y que entre EEUU, México y Canadá se avance.

Internamente, en octubre vimos comprometido el orden público que afectó la cadena logística de nuestras exportaciones. Aquí hay un nombre y un prestigio de Chile como un proveedor confiable en el mundo que no podemos perder. El comercio exterior tuvo un impacto acotado con la crisis social, pero eso no significa que no los pueda tener en el futuro, para ello es fundamental que podamos mantener estas discusiones que se vienen en un contexto de paz social y de orden público.