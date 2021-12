Elon Musk dice que Tesla aceptará pagos de algunos productos con la criptomoneda dogecoin

Tesla empezará a aceptar la criptomoneda dogecoin como forma de pago en algunos productos de la compañía, aunque no en vehículos, según informó hoy martes a través de su cuenta de Twitter el director ejecutivo de la compañía, Elon Musk.

Musk dijo que "Tesla permitirá que algunos productos se puedan comprar con Doge y ver cómo va", sin ofrecer más detalles.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes