Escasez de chips: Musk culpa a fabricantes por caída en entregas

Elon Musk, CEO de Tesla, se quejó de que dos de los proveedores de chips para automóviles más grandes del mundo están inhibiendo la producción del fabricante de automóviles eléctricos.

"Estamos operando bajo limitaciones extremas de la cadena de suministro con respecto a ciertos chips automotrices 'estándar'", escribió el director ejecutivo de Tesla el jueves en un tuit, en respuesta a un tuit de la dirección ejecutiva de Ark Investment Management, Cathie Wood . "Los más problemáticos son, por lejos, Renesas y Bosch".

Tesla makes cars for export in first half of quarter & for local market in second half.



As publicly disclosed, we are operating under extreme supply chain limitations regarding certain “standard” automotive chips.



Most problematic by far are Renesas & Bosch.