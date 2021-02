Lucid Motors le mete presión a Tesla y saldrá a la bolsa

FT Español

La compañía acordó salir a bolsa en un acuerdo de US$ 24 mil millones.

Lucid Motors acordó salir a bolsa en un acuerdo de US$ 24 mil millones con una compañía "de cheques en blanco" controlada por el veterano negociador Michael Klein, en la mayor fusión inversa de este tipo hasta la fecha.

La compañía de California, que es propiedad mayoritaria del fondo soberano de Arabia Saudita, se combinará con Churchill Capital IV, la cuarta de las compañías de adquisición de propósito especial de Klein, que recaudó US$ 1.800 millones en julio.

El acuerdo había sido ampliamente rumoreado y el entusiasmo de los inversores había hecho que las acciones del Spac subieran casi un 500% en lo que va del año, pero cayeron más de una cuarta parte en las operaciones fuera del horario laboral cuando se revelaron los detalles financieros el lunes.

Las SPAC (compañías con propósito especial de compra, por su sigla en inglés) son entidades que ganaron popularidad durante la pandemia. Su objetivo es recaudar capital para posibles fusiones o adquisiciones de otras empresas.

Como parte de la transacción, Lucid recibirá el efectivo recaudado por Churchill Capital IV, así como US$ 2,5 mil millones de dinero nuevo de inversionistas nuevamente liderados por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (FIP, por su sigla en inglés), junto con BlackRock, Fidelity y otros.

La llamada inversión privada en transacciones de capital público, una recaudación de fondos que a menudo acompaña a los acuerdos de Spac, se encuentra entre las más grandes de la historia.

Así, la compañía se vendió a los inversores a US$ 15 por acción, una prima del 50% sobre el valor liquidativo de Spac, pero con un descuento del 74% sobre el precio de la acción al cierre del lunes. El FIP posee hasta el 85% de las acciones de Lucid existentes y se espera que posea hasta el 62% de las que están en circulación una vez que se complete el acuerdo.

El acuerdo de fusión inversa entre Lucid y Churchill Capital IV implicó una valoración para el fabricante de automóviles de poco menos de US$ 12 mil millones, mientras que el acuerdo de US$ 15 por acción establece una valoración de US$ 24 mil millones.

Las acciones de Churchill Capital IV cayeron a alrededor de US$ 42 en la sesión fuera del horario laboral, desde US$ 57,37 al cierre.

Lucid vs Tesla

A pesar de la proliferación de empresas de vehículos eléctricos que utilizan fusiones inversas para llegar al mercado, Lucid es uno de los pocos dirigidos por veteranos de la industria que tienen experiencia en el lanzamiento de coches eléctricos.

Fundada como Atieva en 2007, la compañía tiene alrededor de 2 mil empleados y la inyección de efectivo se destinará a expandir su planta en Arizona, donde ha comenzado a construir Lucid Air, su vehículo debut de US$ 169 mil.

Peter Rawlinson, su director ejecutivo y ex ejecutivo de Lotus y Tesla, fue ingeniero en jefe del Tesla Model S, y seguirá siendo director ejecutivo y director de tecnología después de la fusión.

El equipo senior de Lucid también se basa en gran medida en el pionero de los vehículos eléctricos de Elon Musk, incluido Eric Bach, ex director de ingeniería de Tesla; Peter Hochholdinger, vicepresidente de producción de Tesla durante tres años; y Peter Hasenkamp, ​​quien dirigió las adquisiciones del Model S.

Lucid anunció la versión de producción del Air el otoño pasado, afirmando que podría superar al modelo de más alto grado de Tesla en varios frentes, incluidos el alcance, la velocidad de un cuarto de milla, el tiempo de recarga de la batería y la eficiencia básica en la que consume energía.

Todos los fabricantes de automóviles establecidos han tenido dificultades para desafiar la tecnología de baterías de Tesla y su enfoque de software primero.

Klein dijo que “la tecnología superior y probada de Lucid respaldada por una clara demanda de un vehículo eléctrico sostenible hace que Lucid sea una inversión muy atractiva para los accionistas de Churchill Capital Corp IV, muchos de los cuales tienen un mayor enfoque en la sostenibilidad”.

Klein, un ex negociador de Citigroup, es un patrocinador serial de Spac con siete vehículos listados bajo la serie Churchill Capital.

Durante su carrera como banquero, ha sido asesor del PIF de Arabia Saudita y el fondo soberano de inversión ha respaldado otros acuerdos suyos con Spac. Fundó MultiPlan, una empresa de atención médica que se hizo pública mediante una fusión con Churchill Capital III.