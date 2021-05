Multinacionales

Con la transacción, Warner Media y el socio de Mega en Chile buscan competir en el negocio con Netflix y Disney.

Dos gigantes de medios decidieron unir sus activos y crear un imperio con el peso suficiente para competir con Netflix y Disney en la carrera por liderar el negocio del streaming.

AT&T acordó escindir y combinar WarnerMedia con su rival Discovery en una transacción multimillonaria que dará origen a la segunda compañía de la industria más grande del mundo por ingresos, después del grupo dueño de Mickey Mouse.

El pacto se concretó tan solo tres años después de que AT&T -matriz también de DirecTV y otras- pagara US$ 85.400 millones por el propietario de CNN, HBO y Warner Bros.

Con esto, AT&T hace una salida humilde del negocio, después de acumular una de las mayores deudas corporativas de EEUU en su apuesta por convertirse en la mayor firma de distribución y contenido.

Para los expertos de la industria, el joint venture refleja lo rápido que están cambiando los grupos de medios tradicionales en Estados Unidos y ahora más tras la pandemia.

Los alcances de la alianza

El acuerdo dará pie a que las carteras más preciadas de Hollywood -incluidos los estudios de cine y televisión de Warner Bros, la cadena HBO y una cartera de canales de cable que incluye CNN-, se combinen con la producción de contenido reality -telerealidad- de Discovery, cuyas marcas van desde el deporte y la vida salvaje hasta la renovación del hogar, con programas tan famosos como Hermanos a la Obra.

David Zaslav, CEO de Discovery, liderará el grupo, que será propiedad de AT&T en un 71%.

Según los términos del acuerdo, esta firma recibiría US$ 43 mil millones (sujeto a ajuste) en una combinación de efectivo, títulos de deuda y la retención de WarnerMedia de cierta deuda.

Los accionistas de Discovery se quedarán con el restante 29% de la nueva empresa. Se estima que ésta tendrá un valor de cerca de US$ 132 mil millones, incluidos US$ 56 mil millones en deuda. Ambas esperan unos US$ 3 mil millones en sinergias anuales, que planeaban invertir en contenido e innovación digital.

El impacto de este acuerdo en Chile aún se desconoce. Discovery está presente en el país desde junio de 2016, luego de que acordara la compra del 27,5% de Bethia Comunicaciones, controladora de Mega, de radio Candela, Cingo y Etc TV. Según ha dicho ejecutivos de Discovery Networks, tienen previsto salir a producir en conjunto este año. Por otro lado, Warner Media acordó en abril su control sobre Chilevisión, en un acuerdo con Viacom.