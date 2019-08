¡Coca-Cola la lleva! Apuesta a tener un 40% de mujeres en cargos directivos en 2025

Multinacionales

El embotellador europeo de bebidas implanta medidas para conseguir un grupo más diverso a medio plazo.

Coca-Cola European Partners, uno de los mayores embotelladores de bebidas del mundo -nacido de la fusión de Coca-Cola Iberian Partners con otros socios europeos en 2016-, se ha puesto el objetivo de tener un 40% de ejecutivas en la compañía antes de 2025.

En algunos países, la meta es incluso más ambiciosa. En Reino Unido, por ejemplo, la compañía pretende llegar al 50% de mujeres directivas en esa fecha. El grupo, que cuenta con más de 23.500 empleados y tiene su sede en Londres, indica que en 2018 el 35,6% de los puestos ejecutivos estaban ocupados por mujeres, un 2% más que un año antes.

Este plan para contratar y retener a mujeres forma parte del proyecto denominado This is forward (Hacia adelante), que fue lanzado en 2018 y busca lograr un grupo más diverso, no solo en género, sino también en edad, religión y orientación sexual. El grupo indica que ya está teniendo algunos progresos. Por ejemplo, de las 47 plantas productoras que tiene la compañía, siete están lideradas por mujeres. Cuando se creó Coca-Cola European Partners, solo dos de dichas plantas tenían una mujer al frente. Dos de estas fábricas se encuentra en España, en Madrid y Tenerife.

Estos cambios se deben a una política específica de diversidad y a que se exige a las firmas de selección que presenten a mujeres en las listas finales a candidatos a un puesto. Para ello, los cazatalentos deben ofrecer equipos de entrevistadores diversos, así como redes de talento femenino para presentar a los puestos vacantes. Además, los anuncios deben ser inclusivos en su lenguaje, para que tanto hombres como mujeres puedan presentarse a las ofertas de empleo. En Alemania, por ejemplo, el 60% de los candidatos últimos a cada puesto deben ser mujeres, en un intento por aumentar la presencia de directivas en este mercado.

Women in Leadership

La compañía ha aumentado la formación para evitar el sesgo inconsciente en los procesos de selección, que hace que muchas mujeres no sean contratadas. Coca-Cola European Partners tiene en marcha el programa Women in Leadership, que ofrece formación y programas específicos para aumentar la base de directivas que puedan seguir escalando en la empresa. También cuenta con un programa de mentoring para directivas sénior. Desde que se lanzó en 2017, un total de 68 mujeres han tomado parte en esta iniciativa.

Los cambios que se buscan en los equipos ejecutivos todavía deben llegar a la cúpula, donde a pesar de contar con una presidenta, Sol Daurella, las mujeres son muy escasas. En el comité ejecutivo de la compañía, formado por trece altos directivos, solo hay dos mujeres (15%). Se trata de Lauren Sayeski, directora de Comunicación, y Clare Wardle, secretaria general de la compañía. Los datos mejoran ligeramente en el consejo del grupo, que está formado por quince miembros, de los que cuatro son mujeres (26%).

Además de la presidenta Sol Daurella son consejeras Christine Cross, exdirectiva de Tesco y presidenta de la firma de consultoría que lleva su nombre; la emprendedora digital Nathalie Gaveau; y Dagmar Kollmann, exdirectiva de UBS y Morgan Stanley. En Reino Unido, donde es obligatorio publicar la brecha salarial, CCEP anunció que los hombres cobran un 8% más de media que las mujeres.

