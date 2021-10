Crisis logística mundial golpea a gigantes tecnológicos ad portas de las compras navideñas

Multinacionales

Apple y Amazon reportaron fuerte impacto de la interrupción de la cadena de suministros, mientras que Samsung obtuvo mayores ganancias en tres años debido a la creciente demanda de chips.

Apple y Amazon se sumaron ayer a una gran lista de empresas en el mundo que han reportado impacto en sus operaciones y en sus finanzas, a propósito de las interrupciones que se han generado en las cadenas de suministro global.

En el día de ayer, durante la entrega de resultados, el gigante tecnológico de Cupertino reconoció que la crisis le costó -entre julio y septiembre- unos US$ 6 mil millones.

“Las limitaciones de suministro fueron impulsadas por la escasez de chips en toda la industria de la que se ha hablado mucho, y las interrupciones de fabricación relacionadas con el Covid en el sudeste asiático”, dijo el CEO Tim Cook.

Mientras las ganancias estuvieron en línea con lo estimado -en US$ 1,24 por acción-, los ingresos fiscales subieron a US$ 83.400 millones, por debajo de lo estimado. Eso representa un crecimiento del 29% interanual, aunque no incluye el efecto de las ventas del nuevo iPhone 13 que recién se lanzó en septiembre.

Los resultados despiertan nuevas preocupaciones sobre la capacidad de la compañía para sortear la crisis de suministro global que ha causado estragos en las industrias automotriz, tecnológica y de productos de consumo. La firma tiene una gran cantidad de productos nuevos que necesita hacer llegar a las manos de los consumidores antes de Navidad.

Las acciones de la firma cayeron ayer más de 4% al cierre del mercado.

Presión hacia fin de año

En la misma línea estuvo Amazon -que retrocedió 5% en bolsa- al dar proyecciones para las ventas navideñas que no alcanzaron las estimaciones de los analistas, lo que indica que el impulso de la pandemia al e-commerce continúa cayendo.

Su ingresos y ganancias tampoco cumplieron con las estimaciones para el tercer trimestre y Amazon dijo que sus costos para afrontar los problemas de la cadena de suministro y agregar empleados para entregar productos en la temporada navideña reducirían aún más las ganancias. “En el cuarto trimestre, esperamos incurrir en varios miles de millones de dólares en costos adicionales en nuestro negocio a medida que manejamos la escasez de mano de obra, el aumento de los costos salariales, los problemas de la cadena de suministro global y el aumento de los costos de flete y envío”, dijo la empresa en un comunicado.

Así, estimó que los ingresos estarán en un rango de entre US $ 130 mil millones y US$ 140 mil millones entre octubre y diciembre.

Los resultados marcaron el primer período bajo el nuevo CEO, Andy Jassy, ​​quien tomó el mando del gigante online de manos de Jeff Bezos en julio.