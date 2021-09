Multinacionales

El gobierno municipal de Beijing propuso una inversión en Didi Global Inc. que le daría el control de la empresa de transporte compartido más grande del mundo, según personas familiarizadas con el asunto.

Según la propuesta preliminar, Shouqi Group, parte del influyente Grupo de Turismo de Beijing, y otras empresas con sede en la capital adquirirían una participación en Didi, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas al discutir información privada. Los escenarios bajo consideración incluyen que el consorcio tome la llamada "acción de oro" con poder de veto y un asiento en la junta, agregaron.

Las acciones de Didi se dispararon un 8% antes de reducir las ganancias a alrededor de un 3% más en las operaciones previas al mercado en Nueva York. No está claro qué tan grande es la apuesta de la ciudad y si su propuesta será aprobada por altos funcionarios del gobierno.

Didi está actualmente controlada por el equipo de gestión del cofundador Cheng Wei y el presidente Jean Liu, que recibió un poder de voto total del 58% después de la oferta pública inicial de la empresa en los EEUU SoftBank Group Corp. y Uber Technologies Inc. son los mayores accionistas minoritarios de Didi.

Los representantes de Didi no respondieron a una solicitud de comentarios por escrito. La oficina de prensa del comité municipal del partido de Beijing no respondió a una solicitud de comentarios enviada por fax, mientras que las repetidas llamadas a un número de teléfono proporcionado por el personal de Shouqi no recibieron respuesta. Y el grupo de Turismo de Beijing no respondió a una solicitud de comentarios enviada por fax a un número de oficina general proporcionado por una recepcionista.

Los gobiernos locales tradicionalmente han tenido una gran influencia en la reestructuración de las empresas en su territorio, y la solución prevista encaja con las prioridades de Xi Jinping de redistribuir la riqueza y frenar la influencia del sector de Internet. La propuesta de la ciudad podría implicar tomar una porción considerable de Didi o una participación nominal acompañada de una acción de oro y un asiento en la junta, dijeron las personas. El último modelo sería similar a una inversión anterior del gobierno en la unidad china de ByteDance Ltd., que otorgó a la entidad estatal derechos de veto sobre decisiones importantes.

La propuesta de toma de posesión se suma a una serie de sanciones que la administración de Xi está considerando para el líder de viajes compartidos del país, que debutó en Nueva York en junio a pesar de las objeciones de la Administración del Ciberespacio de China. El supervisor de la industria de Internet vio esa decisión como un desafío a la autoridad del gobierno central y funcionarios de la CAC, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad del Estado y varias otras agencias iniciaron una inspección in situ en las oficinas de Didi en julio.

Desde entonces, ha sido atrapado por sondas sobre la seguridad de los datos y la forma en que trata a sus millones de conductores. Muchas de las opciones que está sopesando Beijing implican reafirmar el control estatal sobre una empresa que tradicionalmente ha operado en una zona gris legal, informó Bloomberg News. Se dice que incluyen hacer que Didi entregue sus tesoros de datos a un tercero y una exclusión de las bolsas de EEUU.

El objetivo central de la propuesta del gobierno de Beijing es recuperar el control sobre una de las corporaciones más grandes de la ciudad, en particular los datos que obtiene de cientos de millones de usuarios a diario, una fuente considerada vital para la economía y la estabilidad social. El gobierno de China ha propuesto crear una empresa conjunta con empresas de Internet que supervisarían ese tipo de información, un proyecto liderado por el Banco Popular de China, informó Bloomberg News.

Shouqi, que en 2015 estableció un servicio de transporte compartido conocido como Shouqi Yueche que ahora tiene más de 100 millones de usuarios en todo el país, jugará un papel en ayudar a operar a su rival más grande. La empresa es uno de los activos más importantes del Beijing Tourism Group, que gestiona una cadena de agencias de viajes, centros comerciales, restaurantes y hoteles en toda la capital.

Además, los reguladores chinos están considerando severas sanciones para Didi, que van desde una multa hasta la suspensión de ciertas operaciones, informó Bloomberg News. También es posible una exclusión o retiro forzoso de las acciones estadounidenses de Didi, aunque no está claro cómo se desarrollaría tal opción. La exclusión de la lista y la privatización de Didi sigue sobre la mesa en caso de que el gobierno central dé luz verde al plan previsto por el gobierno municipal de Beijing, dijeron las personas.

Cualquiera que sea el resultado, es probable que Beijing imponga sanciones más severas a Didi que a Alibaba Group Holding Ltd.