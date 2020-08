Lucha de titanes: Fortnite declara la guerra a Apple y Google y las demanda por prácticas anticompetitivas

Multinacionales

Epic Games, la compañía detrás del popular juego Fortnite, le ha declarado la guerra a dos de gigantes tecnológicos; Apple y Google. El desarrollador de videojuegos presentó en Estados Unidos sendas demandas federales antimonopolio contra ambas compañías después de éstas retiraran el juego de sus respectivas tiendas de aplicaciones por incumplir sus políticas de pago.

Epic Games desafió ayer a estas compañías al implementar los pagos directos dentro del juego para sortear la política de estas plataformas, que exigen que las compras dentro de juegos y aplicaciones se realicen a través de su sistema pago. Apple cobra una comisión del 30% sobre estos pagos. Epic Games era consciente de que la reacción de los gigantes sería la retirada del juego de sus plataformas, como así ocurrió, y ya tenía preparadas sendas demandas contra ambas compañías por lo que entiende que son prácticas contrarias a la libre competencia. Junto a la demanda, Epic Games lanzó una campaña contra Apple en las redes sociales.

En la demanda presentada minutos después de que Apple retirara la aplicación, Epic alegó que la tecnológica "impone restricciones irrazonables y mantiene ilegalmente un monopolio total" sobre la distribución de aplicaciones en dispositivos de la compañía. En su demanda contra Google asegura que no busca compensación económica, sino "una orden que impida a Google seguir imponiendo su conducta anticompetitiva en el ecosistema Android".

Apple está en el punto de mira por el cobro de estas comisiones. Spotify denunció a la compañía en Bruselas, que abrió este verano una investigación formal para dilucidar si con esta política Apple está imponiendo restricciones ilegales a las empresas que distribuyen sus aplicaciones a través de su tienda App Store. Tanto Apple como Google han comparecido recientemente, junto a otras tecnológicas, en una comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga si estas firmas abusan de su posición dominante en el mercado.

En un comunicado, Apple aseguró ayer que ha eliminado Fortnite porque Epic había lanzado una función de pago propia con la "intención expresa de violar las normas de la App Store".

El grueso de los ingresos de Fortnite viene de los jugadores de ordenadores o consolas, no de las plataformas móviles. Según datos de Sensor Tower recogidos por Reuters, los usuarios del juego en plataformas Apple se gastaron en julio unos 34 millones de dólares, y los de Android unos 2 millones de dólares. Epic Gmes no ha desvelado la cifra de usuarios de Fortnite en ambas plataformas. Los usuarios de Apple no podrán seguir jugando a Fortnite, pero quienes tengan dispositivos Android pueden descargar el juego a través de otras tiendas de aplicaciones alternativas a la de Google.