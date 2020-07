Netflix pronostica crecimiento débil y nombra un segundo CEO

Multinacionales

Netflix dijo ayer que el crecimiento de suscriptores durante la pandemia de coronavirus se reduciría aún más de lo que Wall Street esperaba en el tercer trimestre, lo que hizo que sus acciones se desplomaran un 10%.

La compañía también ascendió a Ted Sarandos a codirector ejecutivo junto con Reed Hastings. Sarandos continuará además con su rol de director de contenidos.

De julio a agosto, Netflix pronosticó que sumaría 2,5 millones de nuevos clientes pagados en el mundo. Los analistas en promedio esperaban que proyectará de 5,3 millones más de usuarios, según datos de IBES de Refinitiv. Para el trimestre de junio, la compañía reportó ganancias de US$ 1,59 por acción, menos que los pronósticos de los analistas de US$ 1,81 por papel. Los ingresos subieron un 25% a US$ 6.100 millones.

Netflix añadió 10,1 millones de suscriptores de streaming entre abril y junio, ya que el coronavirus obligó a gente de todo el mundo a refugiarse en sus casas. En las operaciones fuera de horario, las acciones de Netflix, que están entre las mayores ganadoras de la pandemia, cayeron un 10% a US$ 472,89.