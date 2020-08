Multinacionales

La utilidad neta del gigante chino del comercio electrónico se más que duplicó a US$ 68.881 millones.

La minorista china Alibaba Group Holding informó hoy jueves ingresos y ganancias trimestrales que superaron las proyecciones, a medida que sus principales negocios de comercio y computación en la nube continuaron creciendo tras la salida del gigante asiático del confinamiento por coronavirus.

Las ventas del negocio de comercio aumentaron 34% a US$ 19.270 millones en el trimestre que finalizó en junio, un avance un poco más lento que el año anterior pero suficiente como para impulsar sus acciones después del reporte de resultados.

Las acciones de Alibaba se han disparado 23% este año, debido a que inversionistas en todo el mundo están apostando por empresas de tecnología, consideradas las principales ganadoras en la pandemia, y la compañía dijo que se había recuperado del impacto sufrido en el gasto de los consumidores chinos al comienzo de este año.

"Nuestro negocio principal de comercio a nivel nacional se ha recuperado completamente a los niveles anteriores al Covid-19 en todos los ámbitos, mientras que los ingresos por computación en la nube crecieron 59% interanualmente", dijo la directora financiera de la empresa, Maggie Wu, en un comunicado.

Alibaba es una de las multinacionales a las que estaría apuntando el presidente Donald Trump en caso de tomar medidas adicionales contra las empresas de China, luego de las restricciones impuestas a TikTok y WeChat.

"Hoy enfrentamos incertidumbres no solo por la pandemia sino también por las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China", dijo el presidente ejecutivo de Alibaba, Daniel Zhang. "Estamos siguiendo de cerca el último cambio en las políticas del gobierno de Estados Unidos hacia las empresas chinas".

La utilidad neta de Alibaba atribuible a los accionistas ordinarios se más que duplicó de US$ 30.726 millones a US$ 68.881 millones. Los ingresos, en tanto, fueron de US$ 22.231 millones frente a un pronóstico de US$ 21.366 millones.