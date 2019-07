Resultados de Twitter superan pronósticos gracias a alza de usuarios y de ventas

Multinacionales

La empresa sumó 5 millones de nuevos usuarios, su mayor incremento en dos años, y sus ingresos subieron 18% en el segundo trimestre.

Twitter reportó ventas que superaron las expectativas de Wall Street luego de atraer a millones de nuevos usuarios gracias a cambios para mostrar contenido más relevante. Las acciones suben cerca de 4% al inicio de las operaciones en Nueva York.

Los ingresos del segundo trimestre subieron a US$ 841 millones, un alza de 18% frente al mismo período del año anterior, y por encima de los US$ 829 millones que esperaban los analistas consultados por Bloomberg.

La empresa sumó 5 millones de usuarios diarios en el período, llegando a un total de 139 millones, su mayor incremento anual desde el verano (boreal) de 2017. Según Jack Dorsey, el director ejecutivo de la compañía, las mejoras en el aprendizaje de máquinas para entregar contenido más relevante impulsaron esta cifra.

El desempeño de los ingresos y el número de usuarios han estado en el foco de los analistas desde que la red social comenzó a borrar millones de cuentas falsas que promovían el odio o esparcían desinformación política.

Las ganancias, excluyendo ciertos ítems, bajaron a US$ 37 millones, o US$ 0,05 por acción. Eso se compara con US$ 58 millones, o US$ 0,08 el año anterior.

Hacia el futuro, el pronóstico apunta a una estabilización: la empresa espera que los ingresos se ubiquen entre los US$ 815 millones y los S$ 875 millones, porque planea retirar algunos formatos de avisos publicitarios en los próximos trimestres.

Twitter ha obtenido ganancias en siete trimestres seguidos y su número de usuarios ha subido constantemente en los últimos dos años. Eso tras una década de pérdidas, cambios en la plana ejecutiva y despidos de personal.