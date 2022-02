El dilema de China: cómo ayudar a Rusia cuando Occidente importa más

Política

Rusia ha fortalecido los lazos comerciales con Beijing durante la última década. Sin embargo, el peso económico de Rusia palidece en comparación con las naciones occidentales.

La invasión rusa de Ucrania plantea una pregunta difícil para China: ¿cómo puede apoyar a un socio estratégico clave cuando las relaciones con Estados Unidos y Europa son mucho más importantes para su economía?

Un importante proveedor de energía para China, Rusia ha fortalecido los lazos comerciales con Beijing durante la última década. Sin embargo, el peso económico de Rusia palidece en comparación con las naciones occidentales, que son clientes de exportación mucho más grandes para China, fuentes importantes de tecnología e inversión, y también controlan el acceso de China al sistema internacional del dólar.

"Para China, la relación económica con la Unión Europea es mucho más importante que con Rusia", dijo Iikka Korhonen, director del Instituto para Economías Emergentes del Banco de Finlandia, que se especializa en el análisis de China y Rusia. "Eso alimenta la formulación de políticas que son cautelosas sobre lo que está sucediendo en Ucrania".

Por ahora, China se ha comprometido a mantener un comercio normal tanto con Rusia como con Ucrania a pesar del aumento de las sanciones de Estados Unidos, Europa y otros aliados occidentales, así como de economías asiáticas como Japón y Taiwán.

Aquí hay una mirada más profunda a los lazos económicos de China con Rusia y lo que está en juego para sus economías:

Boom comercial

Los dos países consolidaron su relación bilateral en 2014 tras la invasión rusa de Crimea. Los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping acordaron en ese momento una "nueva etapa en la asociación estratégica integral entre China y Rusia", firmando acuerdos sobre energía, electricidad, aviación, telecomunicaciones y otras áreas.

Desde entonces, las importaciones chinas desde Rusia aumentaron a un récord de $ 79 mil millones el año pasado, impulsadas principalmente por compras de energía. China es un mercado clave para Rusia, comprando el 17% de sus exportaciones en 2020, solo por detrás de Europa.

Las exportaciones chinas a Rusia también alcanzaron un récord el año pasado, aunque Rusia representa solo el 2% de los envíos, aproximadamente la misma cantidad que compra Australia y muy por debajo de la participación de EE. UU. del 17%.

En una reunión Xi-Putin a principios de este mes en Beijing, el líder chino dijo que los dos países deberían apuntar a aumentar el comercio bilateral a $ 250 mil millones desde $ 140 mil millones el año pasado. Aún así, en cuanto a la inversión extranjera directa, las entradas de China en Rusia han sido generalmente muy bajas.

Otra pregunta que enfrenta China es cómo responderán sus empresas a las sanciones de Estados Unidos y Europa contra Rusia, incluidas las prohibiciones a las exportaciones de semiconductores y bienes de doble uso o de alta tecnología. Los aliados de EE. UU. como Japón, Taiwán y Corea del Sur, todos países clave en la fabricación de chips, han seguido su ejemplo o han indicado que lo harán. No está claro si las empresas chinas que utilizan tecnología estadounidense, como Semiconductor Manufacturing International Corp., también aislarán a Rusia.

comercio de divisas

Rusia ha estado recortando el papel del dólar en su economía y comercio desde la imposición de sanciones tras la invasión de Crimea. La participación del dólar en las reservas de divisas extranjeras de Rusia, valoradas en 640.000 millones de dólares, se redujo al 16 % en 2021 desde el 46 % en 2017.

En comparación, la participación del yuan en las reservas aumentó al 13 %, desde menos del 3 %, mientras que la del euro subió al 32 % desde el 22 %.

El dominio de la moneda estadounidense en los pagos comerciales de Rusia también ha disminuido, con un 56 % de los ingresos por exportaciones en dólares en la primera mitad del año pasado, frente al 69 % en 2016, según un estudio de la economista de UBS AG, Anna Zadornova.

La tendencia a la desdolarización es más clara en el comercio de Rusia con China, donde la participación del dólar en las exportaciones de Rusia a China se ha reducido a alrededor del 40% ahora desde casi el 100% en 2013. Los bancos centrales de las dos naciones también acordaron un yuan de 150 mil millones ( USD 24 000 millones) en octubre de 2014, y el acuerdo se renueva cada tres años desde entonces para ayudar a facilitar la financiación del comercio.

lazos bancarios

Las sanciones a los bancos rusos y otras entidades ponen a las instituciones financieras estatales de China en una situación difícil, ya que muchas han establecido vínculos estrechos con sus homólogos rusos durante la última década. Industrial & Commercial Bank of China Ltd., el prestamista más grande de la nación, es actualmente el banco chino más grande en Rusia con sucursales en Moscú y San Petersburgo.

Solo la sucursal de Moscú tenía cerca de $ 1 mil millones en activos a fines de 2020 y ofrecía una amplia gama de servicios denominados en yuanes, incluidos depósitos, préstamos, liquidación transfronteriza y financiamiento comercial. Bank of China Ltd., Agricultural Bank of China Ltd. y China Construction Bank Corp. tienen operaciones en Rusia.

Los bancos de política más grandes de China, el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación de China, también han proporcionado decenas de miles de millones de dólares en crédito a Rusia como parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Xi, financiando todo, desde infraestructura hasta petróleo y gas. A mediados de 2019, el Banco de Desarrollo de China había comprometido $ 65,4 mil millones de crédito a Rusia y emitió un total de $ 48,2 mil millones en préstamos, centrándose en apoyar más de 60 proyectos en áreas que incluyen petróleo y gas, telecomunicaciones, minería y silvicultura, según el Banking. Asociación de China.

Materias Primas y Energía

Durante la reunión Xi-Putin de este mes, los dos líderes firmaron una serie de acuerdos para impulsar el suministro ruso de gas y petróleo, así como de trigo.

Gazprom PJSC firmó su segundo acuerdo de gas a largo plazo con China National Petroleum Corp. para entregar 10 mil millones de metros cúbicos por año durante 25 años a través de un nuevo gasoducto desde el Lejano Oriente de Rusia. Eso se liquidará en euros, según informes de los medios locales chinos, en lugar de dólares. Gazprom se encuentra actualmente en conversaciones con China sobre el suministro a través de una tercera ruta.

Al mismo tiempo, Rosneft PJSC llegó a un acuerdo para entregar 100 millones de toneladas de petróleo crudo a CNPC a través de Kazajistán en un plazo de 10 años.

