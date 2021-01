Trump anuncia que no asistirá al cambio de mando en el que Biden asumirá la presidencia

Desde que la mañana del sábado 7 de noviembre Joe Biden fue proclamado como el ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos se sabía que Donald Trump no le haría fácil el camino a la Casa Blanca, y cada día el mandatario saliente realiza una nueva acción en desmedro de la transición y entrega del mando.

Aunque ayer el republicano sorprendió al reconocer el triunfo de su contrincante, luego de oponerse a su ratificación en el Congreso y según muchos incitar la violencia que decantó en la toma del Capitolio. Pero hoy, volvió a llevarse la atención al decir que no asistirá a la ceremonia en la que Biden asumirá como presidente.

"Para todos los que han preguntado, no iré a la Investidura (de Biden) el 20 de enero" escribió en su cuenta de Twitter el mandatario saliente hace unos instantes.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.