AirEuropa afirma que Venezuela le debe US$ 200 millones y está "lista" para salir en caso de conflicto

El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, ha cifrado este viernes en US$ 200 millones (cerca de 176 millones de euros) la cantidad que le adeuda Venezuela, país al que ha reclamado su pago, y ha reconocido que la compañía estará preparada para salir de allí en caso de conflicto.

"Me deben US$ 200 millones y lo único que quiero es que me los paguen", ha dicho Hidalgo en una entrevista en el Canal 24 Horas de Televisión Española.

Además ha admitido que, en caso de que se produzca un conflicto en el país, estarán preparados para "salir de allí" aunque ha agregado que su intención es seguir operando en Venezuela, donde a diario transportan a unas 250 personas por sentido con la aerolínea del grupo Air Europa, que conecta Madrid con Caracas.

En este contexto, ha señalado que "no va a renunciar a una operación que es importante para la empresa" y ha apuntado que todas las compañías, tanto las francesas como las europeas o las americanas, siguen operando en Venezuela a pesar de la situación actual.

Además, ha agregado que en Venezuela la independencia es una incógnita al haber dos bandos políticos que quieren gobernar. "Yo me lavo las manos, no quiero opinar", ha afirmado en este sentido.

