Ripe

Montevideo, con un pasaje de US$ 1; y Santiago de Chile, con entre US$ 0,92 y US$ 1,12, lideran la lista de países con el precio del transporte público más alto en la región.

La crisis en Chile no cesa. Luego de que el Gobierno del presidente Sebastián Piñera anunciara el aumento del pasaje del metro por $30 pesos chilenos (US$ 0,04), las protestas en las calles de Chile no han parado.

En el marco de la crisis que se desató en Chile como consecuencia del alza de los precios del metro, el medio La República hizo un sondeo con los precios de los pasajes del transporte público de las principales ciudades de América Latina, y los pasaron a dólares con Oanda, el conversor de moneda en línea, para conocer qué tan caro es el precio del trasporte en los países de la región.

Santiago de Chile se ubicó en el segundo puesto de la lista





En el sondeo, Santiago de Chile se ubicó en el segundo puesto de la lista de los países donde el pasaje de transporte público es más caro. Hay que entender que los precios en el transporte de Santiago de Chile varían según los horarios, de ahí las críticas que han hecho los chilenos al ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, quien advirtió que "el que madrugue será ayudado", haciendo referencia a los tiquetes por un menor valor en horas de la mañana.

Los precios del Metro de Santiago oscilan entre los US$ 0,92 y US$ 1,12 aproximadamente, mientras que los de Transantiago están entre US$ 0,95 y US$ 1,10. Con esta subida, el pasaje pasaba de costarle a los chilenos US$ 1,12 a US$ 1,17, en promedio.

El transporte de Montevideo lideró la lista de los más costosos en la región





El Sistema de Transporte Metropolitano de Montevideo lideró la lista de los más costosos en la región. En ese país, el precio del pasaje cuesta, en promedio, US$ 1. Lima y Sao Paulo ocuparon el tercer y cuarto lugar del ranking. El Metropolitano de Lima alcanza los 2,5 soles, es decir, US$ 0,74, mientras que los Autobuses de Sao Paulo y el Metro de Sao Paulo cuestan US$ 0,72.

Bogotá ocupó la cuarta casilla con los precios del TransMilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) en US$ 0,69 y US$ 0,64.

Bogotá ocupó la cuarta casilla con los precios del TransMilenio

Lee el artículo original aquí.