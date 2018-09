Macri recibe apoyo unánime del mundo político en EEUU

Ripe

El presidente argentino recibió anoche el premio "Ciudadano Mundial 2018" del Atlantic Council y compartió cena con la directora del FMI, Christine Lagarde, con lo que cerró su titánica labor económica de recuperar la confianza de los inversionistas.

La contracara a la falta de confianza que genera el presidente Mauricio Macri en el mundo de Wall Street, por lo cual durante toda la jornada estuvo reunido con ejecutivos del mundo de la finanzas y de las empresas explicando las decisiones que llevarían a Argentina a tener un déficit cero, en EEUU es el mundo político.

En esa esfera de poder hay un fuerte apoyo hacia la persona del presidente. Tanto es así que recibió el premio a "Ciudadano Mundial 2018" por su "dedicación incansable y desinteresada con su país". El "Global Citizen Award" lo entrega la organización Atlantic Council y los han recibido grandes figuras de la política a nivel mundial, como los expresidentes de EEUU, Bill Clinton y George Bush; el primer ministro canadiense, Justin Trudeau; y la titular del FMI, Christine Lagarde.

En esta ocasión, Macri –que llamativamente llegó tarde al convite que tenía fuertes normas de etiqueta y protocolo, aunque de presidencia aseguran que su horario de llegada era más tarde- recibió la distinción junto a la primera ministra de Noruega, Erna Solberg y al empresario Hamdi Ulukaya, titular de yogur Chobani.

Pero la foto de la noche no fue la entrega del premio sino que a metros de la silla del presidente Macri estaba la titular del FMI, Christine Lagarde. Como había adelantado El Cronista, el gobierno argentino obtuvo la foto junto a Lagarde para cerrar el apoyo político que el Círculo Rojo de New York le da a la administración de Cambiemos.

"Es poco común que estas personas que no tienen mucha presencia en América latina le otorguen un premio a un presidente de la región, eso es lo que muestra el apoyo que hay", señaló a El Cronista uno de los funcionarios que participa del gira en Estados Unidos.

El presidente Macri cerró su gira económica en el tradicional Cipriani de 55th Wall Street, adonde concurrieron para escucharlo unas 500 personas, repartidas en 42 mesas, a razón de diez comensales cada una.

Ojos puestos en el FMI

Acerca del esperado encuentro, Macri y Lagarde pudieron cruzarse, mientras todavía se especula en una reunión en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se realizará hoy en la sede de la ONU.

Las especulaciones rodean este encuentro, habida cuenta de las negociaciones para el stand-by "parte 2" que se llevan adelante para ampliar el paquete de ayuda a Argentina del organismo multilateral de crédito. En torno de esta negociación, se especula con la cifra de ampliación a los US$ 50 mil millones originales y también al monto de los adelantos disponibles.

Como lo explicó en Nueva York el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no está cerrado, pero advirtió que lo importante "es la inteligencia en la aplicación de los recursos, más que el tamaño" de esa asistencia. Tal vez lo haya dicho a consecuencia de las versiones que indicaban que la cifra del incremento sería de unos US$ 5 mil millones, cifra sustancialmente menor a los US$ 20 mil millones que habían trascendido con anterioridad.

