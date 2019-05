Baja inflación afecta el negocio de los bancos

Banca & FinTech

Los primeros tres meses del año no fueron los mejores para la banca. De acuerdo a datos publicados por el regulador, al cierre de marzo la industria reportó utilidades en su conjunto por US$ 840 millones, anotando una baja de 9,2% respecto al mismo período de 2018, fecha en que reportó US$ 926 millones. La entidad que lidera en utilidades al término del primer trimestre es Santander, que obtuvo ganancias por más de $ 125 mil millones. El segundo puesto lo ocupó Bci -que consolida sus operaciones en Estados Unidos en Chile- con $ 119 mil millones y el tercer lugar fue de Banco de Chile con utilidades de $ 101 mil millones.

¿La razón? Los agentes del mercado atribuyeron que las menores ganancias reportadas por la industria financiera fueron impulsadas por un escenario de menor inflación que afectó los ingresos por intereses, como además una mayor tasa impositiva.

No obstante, los principales bancos del país aseguraron al mercado -en sus presentaciones de resultados entre enero y marzo- que las expectativas en términos de ganancias para el resto del año son positivas. Esto, fundamentado en proyecciones de un panorama de mayor aceleración del crecimiento de los préstamos en el segmento de personas y una normalización de la inflación y tasas de interés estables.