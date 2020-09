Bci sigue avanzando en su internacionalización y recibe las autorizaciones para adquirir su tercer banco en Estados Unidos

Banca & FinTech

El Executive National Bank se fusionará con el City National Bank of Florida, filial del banco ligado a la familia Yarur.

Bci avanza en el fortalecimiento de su internacionalización y anunció este viernes que consiguió la totalidad de las autorizaciones regulatorias necesarias para la adquisición de Executive National Bank, un banco norteamericano con sede Florida y que se fusionará con el City National Bank of Florida, filial del banco ligado a la familia Yarur.

En un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la entidad detalló que las autorizaciones por parte del Office of The Comptroller of The Currency, el Federal Deposit Insurance Corporation, la Comisión para el Mercado Financiero, el Banco Central de Chile y el Federal Reserve Bank of Atlanta, se otorgaron respectivamente con fechas 31 de enero, 12 de mayo, 6 de agosto, 3 y 17 de septiembre de este año.

"Habiéndose obtenido las autorizaciones regulatorias necesarias, en los próximos días y de conformidad con lo acordado en los documentos de la Transacción, se procederá al cierre de la misma, lo cual será oportunamente informado a esa Comisión", dijo en la comunicación al regulador.

El City National Bank of Florida (CNB) fue adquirido en 2015 por Bci tras desembolsar US$ 946 millones, convirtiéndose en el primer banco chileno en tener operaciones en EEUU. Ese monto se suma a los US$ 528 millones que invirtió el 2018 pasado para comprar TotalBank y fusionarlo con CNB.

De esta forma, el Executive National Bank es el tercer banco que Bci compra en Estados Unidos, desembolsando inversiones en los últimos cuatro años por más de US$ 1.500 millones en adquisiciones.

La compra del Executive National Bank, anunciada en septiembre del año pasado, fue por US$ 75 millones y se financiará con fondos propios de CNB.