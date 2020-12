Fondo Crece finalmente verá la luz en marzo, a casi diez meses de su anuncio

Banca & FinTech

Desde este jueves las AGF podrán descargar desde el sitio web de la Corfo el formulario de postulación al mecanismo de financiamiento.

El Fondo Crece ya tiene fecha de lanzamiento. Este miércoles, el ministro de Economía, Lucas Palacios, y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, informaron que el mecanismo de financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas comenzará a operar en marzo, a casi diez meses de que haya sido anunciado por ambas autoridades.

El Fondo, que ha despertado el interés de varios actores de la industria financiera no bancaria, tendrá recursos de la Corfo por US$ 150 millones, los que permitirán garantizar unos US$ 1.000 millones de colocaciones.

Con esos recursos, se espera apoyar a 40 mil PYME, alcanzando un promedio de unos $ 20 millones por cada una.

Los plazos

Este miércoles la Corfo tendrá un nuevo road show con las Administradoras Generales de Fondos para explicar el Fondo Crece, las que desde mañana podrán descargar el formulario de postulación desde el sitio web de la Corfo, con el que podrán aplicar hasta el 15 de enero de 2021. Mientras tanto, en este período se abrirá un espacio para que las gestoras realicen consultas al organismo, para así tener mayor claridad del proceso.

La adjudicación del Fondo Crece se realizará el 5 de marzo, fecha que se constituye el mecanismo y cuando la o las AGF ganadoras deberán comenzar a colocar los préstamos en las distintas instituciones financieras no bancarias, como firmas de factoring, leasing entre otras, para que estas puedan otorgar financiamiento a las PYME que lo solicitan.

Las administradoras tendrán un plazo de un año para realizar las colocaciones, tiempo que será considerado para poder tener la garantía estatal de la Corfo. Superado ese período, ya no contarán con ese beneficio.

"Hay un incentivo, que está muy bien alineado, en donde nosotros ponemos presión para que durante un plazo acotado de tiempo este fondo salga a colocar los recursos que levantó en las distintas instituciones financieras del país", explicó Terrazas.

Se esperaba antes

Los gremios del mundo PYME han sido críticos respecto al tiempo que ha demorado la implementación del Fondo Crece, el que se anunció en mayo pasado.

Desde las diferentes asociaciones señalan que esperaban este mecanismo como una alternativa al crédito de la línea Covid-19 que otorgan los bancos a través del Fondo de Garantías para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape), ya que son varias las compañías, sobre todo las micro y pequeñas, que no han podido acceder a este préstamo comercial especial.

"El Fondo Crece se pensó para que estuviese habilitado antes. Sin embargo, se pensó siempre que la crisis sanitaria iba a ser más corta; eso lo pensamos en Chile, pero también en el resto del mundo. No salió en el momento que nosotros pensábamos, porque ha sido muy complejo desde el punto de vista jurídico y del trabajo que hemos tenido que llevar a cabo con la Contraloría General de la República, de tal manera de que el Fondo Crece tenga un blindaje jurídico", comentó Palacios al respecto.

"Pero, está llegando en un momento en que justamente las micro, pequeñas y medianas empresas de Chile, que se financian a través del sector financiero no bancario, van a tener una inyección de liquidez que va ser en un momento propicio para aprovechar el upside de la economía", agregó.