JPMorgan cierra su mejor trimestre de la historia por menores provisiones y negocio de M&A

Banca & FinTech

La entidad financiera reportó ingresos netos por US$ 11.900 millones entre abril y junio. Goldman Sachs también logró un buen rendimiento en el período.

Ayer comenzó una nueva temporada de resultados corporativos de las firmas del S&P 500 -principal índice de referencia estadounidense- correspondiente al segundo trimestre y los bancos que dieron el kick off fueron JPMorgan y Goldman Sachs, que reportaron atractivas ganancias.

El efectivo proceso de vacunación en Estados Unidos, que permitió una reapertura más temprana de la economía, y una liberación de provisiones, explicaron los buenos resultados.

JPMorgan cerró el mejor trimestre de su historia, tras informar ingresos netos de US$ 11.900 millones entre abril y junio de 2021, es decir, un 155% más que en el mismo período de 2020.

Los ingresos por asesorías en fusiones y adquisiciones (M&A, su sigla en inglés) crecieron 25%. Además, liberaron US$ 3 mil millones en provisiones para préstamos incobrables. Esto fue casi el doble de lo que habían pronosticado los analistas del mercado.

El presidente y director ejecutivo del banco, Jamie Dimon, aseguró en que “una vez más nos beneficiamos de una importante liberación de reservas a medida que el ambiente continúa mejorando, pero como dijimos antes, no consideramos estas ganancias centrales o recurrentes”.

“Nuestra jerarquía de capital de larga data sigue siendo la misma: primero, para invertir y hacer crecer nuestros negocios líderes en el mercado para apoyar a nuestros clientes y comunidades, incluso en los momentos más difíciles. Segundo, para pagar un dividendo sostenible cuyo aumento ya hemos anunciado. Y tercero, devolver cualquier exceso de capital restante a los accionistas a través de recompras de acciones que planeamos continuar”, agregó.

Goldman Sachs

Goldman Sachs también superó las expectativas de Wall Street luego de reportar utilidades de US$ 12.058 millones en el segundo trimestre.

El banco de inversión anotó un aumento de 83% en las asesorías en materia de fusiones y adquisiciones, lo cual permitió registrar un incremento de 36% en los ingresos entre abril y junio, superando las proyecciones de los analistas.

La compañía obtuvo ingresos por US$ 15.388 millones en el trimestre, y ganancias de US$ 5.347 millones, dejando atrás los US$ 197 millones registrados en el mismo período de 2020.

“Nuestro desempeño en el segundo trimestre y los ingresos récord para la primera mitad del año demuestran la solidez de nuestra franquicia de clientes y nuestro progreso contínuo en nuestras prioridades estratégicas. Si bien la recuperación económica está en marcha, nuestros clientes y comunidades aún enfrentan desafíos para superar la pandemia”, aseguró en un comunicado el director ejecutivo del banco, David Solomon.

Pese al panorama optimista de ambas entidades financieras, las acciones de JPMorgan cayeron 1,44%, a US$ 155,73, mientras que las de Goldman Sachs retrocedieron 1,16%, a US$ 376,08. Esto, en el marco de una caída generalizada de Wall Street por el dato de inflación de junio, de 0,9%, su mayor alza desde 2008.