Presidente de la Asociación de Bancos: "No hay riesgo de una crisis financiera en este minuto"

Banca & FinTech

El representante gremial de la banca, José Manuel Mena, apuntó que un mayor nivel de morosidad se empezará a notar durante este segundo semestre.

Este miércoles se dio a conocer que la banca ha elevado su gasto en provisiones en más de 50% durante mayo y que los indicadores de cartera deteriorada mostraron un alza en el mismo mes en comparación al año anterior como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria, que ha generado una menor capacidad de pago de los clientes de los bancos.

Ante esa situación, el presidente de la Asociación de Bancos (Abif), José Manuel Mena, descartó que las cifras actuales deriven en una crisis financiera.

"La situación es compleja, pero es totalmente dentro de márgenes manejables. No hay un problema en este minuto, no queremos y no esperamos que esta crisis sanitaria se pase a una financiera. Descarto completamente la situación de una crisis financiera con las cifras que hoy día estamos viendo", dijo el representante gremial en entrevista con T13 Radio.

"No hay riesgo de una crisis financiera en este minuto y si es necesario que la banca no genere nada este año (ganancias) no hay problema, eso se va a enfrentar con la debida responsabilidad", acotó.

Mena apuntó que ya se está empezando a notar un incremento en los niveles de morosidad, pero que esto se reflejará de mayor manera durante la segunda mitad de 2020.

"La morosidad está aumentando y los resultados que los bancos estamos empezando a ver este último mes son un tercio de lo que era el resultado habitual del año pasado. Es decir, en morosidad y el resultado de última línea vamos a tener un efecto, pero eso se va a manifestar muy fuertemente en el segundo semestre de este año", agregó.