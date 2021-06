Acciones de farmacéuticas se disparan en bolsa gracias a Biogen

Bolsa & Monedas

La empresa, cuyo producto contra el Alzheimer fue aprobado por el regulador de EEUU, ha tenido un gran repunte esta semana. Sin embargo, aún hay dudas sobre la efectividad real en pacientes con esta enfermedad.

El lunes fue un día histórico para el mundo de la salud luego de que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, su sigla en inglés) de Estados Unidos aprobara por primera vez un medicamento para tratar el Alzheimer, fabricado por la empresa de biotecnología multinacional estadounidense Biogen.

Como efecto, las acciones de la compañía se dispararon más de 38% durante la jornada, de la mano de otras farmacéuticas que también trabajan para crear un medicamento seguro contra esta enfermedad.

Los papeles del socio japonés de Biogen, Eisai, escalaron 53,7% esa jornada, mientras que las de Eli Lilly, que está desarrollando un tratamiento similar para el Alzheimer, llamado “donanemab”, subieron 10,2%.

“Esto fue positivo para ellos porque se cree que, con la aprobación de la FDA, podrán aplicar el medicamento antes de lo que pensaban. De hecho, se esperaba que se comercializara en 2025 y ahora se estima que podría ser en 2023”, explica la head de research Internacional en DVA Capital, María Paz Benavente.

El rally continuó en la semana y ayer Biogen registró otro aumento de 2,93%, con sus papeles en US$ 406,94, mientras que Eli Lilly y Esai subieron 2,45% y 16,26%, hasta los US$ 226,11 y US$ 98,10 (10.755 yenes), respectivamente.

“La aprobación se basó en la reducción de placa. Por lo tanto, abre un camino potencial para que Lilly vea una aprobación acelerada basada en sus datos hasta la fecha: reducción de placa probada y una prueba positiva”, escribió el analista de Bernstein, Ronny Gal, en una nota.

Con esto, Biogen acumula una ganancia semanal de 42,22%, mientras que a nivel anual sube 67%.

Igualmente, la noticia trajo grandes ganancias para compañías más pequeñas del sector farmacéutico que buscan tratar el Alzhaimer, como Prothena y Denali Therapeutics, que han avanzado esta semana 35,92% y 12,16%, cada una.

En tanto, el iShares Nasdaq Biotechnology ETF, que rastrea el sector biotecnológico, también ha subido un 4,89% desde la aprobación de la FDA.

Las dudas del mercado

Pese a las últimas alzas, los inversionistas siguen pendientes del futuro de este medicamento, ya que algunos científicos aseguran que la aprobación por parte del regulador fue una medida apresurada.

“La FDA permitió a Biogen saltarse un paso crucial en el desarrollo de un fármaco: el ensayo de fase 2, un estudio de ‘aprendizaje y confirmación’ para asegurar que la fase final de las pruebas (fase 3) suponga un argumento convincente para comercializar el fármaco a proveedores y pacientes”, denunció a Stat el profesor de medicina, ética médica y política sanitaria, y neurología en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, Jason Karlawish.

Por lo mismo, las acciones de Biogen revirtieron sus ganancias el martes tras caer un 0,12% por la presión.

Sin embargo, los analistas ven esto como algo temporal, ya que aún falta para conocer los verdaderos resultados del medicamento.

“Cuando empiecen a salir noticias de pacientes que llevan tiempo en el tratamiento y no vean los resultados, quizás ahí puede pegarle a la acción, pero más a largo plazo”, plantea la analista de DVA Capital.