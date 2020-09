El K-pop coreano salta de los escenarios a la bolsa tras su explosiva popularidad

Bolsa & Monedas

La compañía discográfica del popular grupo surcoreano BTS prepara una apertura en bolsa que podría recaudar más de US$ 800 millones.

Si en una primera impresión su estilo recuerda a las míticas boyband de los noventa, en realidad poco tienen en común los siete integrantes de este grupo surcoreano de K-Pop -V, Suga, J-Hope, Jungkook, Jin, Jimin y RM- llamado BTS con aquellos ídolos. Sobre todo porque los BTS, -las siglas de Bangtan Sonyeondan, que significa Boy Scouts a prueba de balas- además de millones de seguidores, en unos días serán millonarios accionistas de su propia discográfica.

Big Hit Entertainment (BHE), la compañía discográfica que representa al grupo, prepara una apertura en bolsa que podría alcanzar los 962.600 millones de wones (US$ 810 millones), lo que la haría la mayor salida a Bolsa en Corea en los últimos tres años.

El éxito de este grupo -una mezcla entre música electrónica, hip-hop y rap- es tal que su discográfica planea poner a la venta 7,13 millones de acciones entre 105.000 y 135.000 wones -de US$ 87 a US$ 112- cada una. Si llega a la parte superior del rango, la discográfica tendría una capitalización de 4,6 billones de wones (unos US$ 3.900 millones).

Pero, ¿cómo una banda de surcoreanos puede alcanzar tanto valor? BTS es el primer grupo del país en ser nominado a un Grammy y también el primero en encabezar la lista Billboard en EEUU sin cantar en inglés. Además, tiene el videoclip más visto en las primeras 24 horas de su publicación, con las 74,6 millones de reproducciones de su tema Boy with Luv. La revista Time lo ha definido como "líder de la nueva generación" y entró en su lista de las personas más influyentes del mundo.

Fenómeno global

¿El secreto? Los expertos lo relacionan con su forma de comunicarse con los fans, con quienes han conseguido rebasar todas las fronteras idiomáticas o culturales y conectar a la perfección generando en ellos una sensación de cercanía.

En seis años de trayectoria se han subido a los escenarios de 18 países. Pero fue cuando el grupo de debutó hace tres años en EEUU cuando se convirtió en el fenómeno global que es hoy, arrebatándole fans al mismísmo Justin Bieber.

Redes sociales

Pero si algo ha catapultado a estos chicos han sido las redes sociales, que han sabido aprovechar al máximo. Como tardaron varios años en generar el impacto que tienen actualmente, cuando apenas eran conocidos en Seúl, establecieron un vínculo muy cercano con sus seguidores con quienes interactuaban continuamente en las redes sociales. Sólo en Instagram suman casi 30 millones de seguidores.

Ni siquiera la pandemia ha obstaculizado que BTS siga superando hitos. Esta misma semana presentaron una nueva canción -por cierto, la primera en inglés-, Dynamite, que sólo en las primeras 12 horas acumulaba más de 3 millones de visitas.

El año pasado BTS recaudó US$ 170 millones, pero lo que están a punto de hacer será historia de la música y también de la Bolsa.