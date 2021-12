Griffith-Jones: “Aprobar un cuarto retiro del 10% es un error”

Bolsa & Monedas

La economista de Boric señaló que hay un consenso entre los expertos de que este rescate no es necesario.

Mientras hoy se espera que se vote en la Cámara de Diputados la reforma que permitiría un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales, ayer, la asesora económica de Gabriel Boric que lo representó en Chile Day, Stephanie Griffith-Jones, afirmó que no existe justificación para apoyar tal medida. "Hay un consenso entre los economistas de que no es necesario", afirmó Stephanie Griffith-Jones. "¿Qué está pasando en el comando de Boric?", cuestionó el editor para Latinoamérica de Financial Times, Michael Stott, respecto al apoyo del diputado Boric al cuarto retiro.

La economista respondió que, al menos desde el punto de vista técnico, no hay apoyo para esa medida. "No es una tragedia (el cuarto retiro), pero es un error", sentenció, y agregó que el problema es la "dinámica política" que se ha creado en torno a los retiros.

No solo Boric apoya el cuarto retiro, también su jefe de campaña y diputado Giorgio Jackson. Griffith-Jones sugirió que eso es un tema netamente político.

Influencia del PC

Cuando Stott preguntó a Griffith-Jones si era necesario que Boric "se separe de los comunistas y pase al centro", el audio de la economista se interrumpió, causando entre sorpresas y risas en la sala. Sí se pudo escuchar a Griffith-Jones decir que hay una "campaña del terror", pero reconoció que desde el PC "han hecho declaraciones desafortunadas".

El comentario causó cierta conmoción en la sala. Pero mayor fueron los murmullos cuando Griffith-Jones reconoció que no ha leído el proyecto de ley de royalty minero que está avanzando en el Congreso y que dejaría a Chile con una de las tasas de impuesto a las mineras más alta del mundo. "No he estudiado en detalle esa propuesta", reconoció, tras previamente haber explicado que un proyecto que busca "aumentar el royalty a un promedio parecido al internacional" es parte importante de la reforma tributaria que requiere el programa para financiarse.

