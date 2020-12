Jorge Cantallops director de estudios y políticas públicas de cochilco “Veo diferencias entre el superciclo del cobre y lo que está pasando hoy”

Bolsa & Monedas

Según el experto, entre 2003 y 2008 casi no se reactivaron proyectos, lo que llevó el precio a niveles históricos. “Yo creo que eso no va a pasar ahora”, dijo.

Hace algo más de un mes, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) preparó un reporte en el que proyectó un precio promedio de US$ 2,9 la libra de cobre para 2021. "Veíamos un mercado que se estaba recuperando porque China tuvo un freno muy corto y la oferta no fue capaz de reaccionar a la continuidad de la demanda, y a eso le sumamos que el dólar empezó a depreciarse en el mundo", cuenta el director de estudios y políticas públicas del organismo, Jorge Cantallops. En ese momento, el cobre estaba en niveles de US$ 3,25. Este viernes llegó a US$ 3,61. "No esperábamos que subiera tanto", reconoce.

- ¿Por qué no esperaban que subiera tanto el precio del cobre?

- Porque veíamos un cierto equilibrio entre oferta y demanda. Si bien la demanda en China estaba creciendo, en el resto del mundo había bajado, eso compensaba y la oferta había caído un poquito porque países como Australia y Perú habían bajado su producción por la pandemia. Nosotros proyectamos un precio promedio de US$ 2,90 la libra en 2021, pero dijimos que había probabilidad de que se dé un escenario un poco más positivo.

- ¿Cuál era ese escenario más positivo?

- Que las vacunas funcionaran, esto fue hace más de un mes cuando no habían certezas y nadie se había vacunado y, por otro lado, se dilucidó bastante lo de las elecciones en Estados Unidos y eso hace pensar que no habrá tanta tensión comercial entre China y EEUU, más allá de que el presidente electo Joe Biden continúe algunas cosas. Esos dos escenarios resultaron positivos y apoyaron más el crecimiento del mercado del cobre, bajaron los inventarios.

- ¿Hay otros factores que incidan en el precio del commodity?

- El cobre también es un activo financiero y, como tal, está a disposición de actores que están buscando rentabilidades de corto plazo. Y como el cobre empezó a crecer muy rápido es una tremenda oportunidad para los que buscan rentabilidades de corto plazo, sobre todo si lo comparas con el propio dólar que va en el sentido contrario.

- ¿Es probable que China deje de comprar cobre por el alza del precio?

- Una tesis que tenemos nosotros de por qué China sigue comprando cobre es que lo destinará principalmente a infraestructura. También lo destinará a autos eléctricos y aire acondicionado, pero la mitad del cobre que está comprando China es para infraestructura eléctrica, es decir, generación y transmisión eléctrica de nuevas líneas de ultra alta tensión, lo que es súper intensivo en cobre. En ese tipo de usos no habría sustitución para el cobre y por eso los chinos se están abasteciendo a un precio alto.

Un cobre a US$ 3,5 la libra podrá ser caro, pero es marginal comparado con los montos de inversión que está desarrollando China en infraestructura. Por lo tanto, sí, es importante ojalá comprarlo barato, pero no es clave, no se les va a ir el negocio por comprarlo más caro, porque sería un porcentaje menor de la inversión.

Diferencias con el superciclo

- Los precios actuales no se veían desde 2013, ¿podríamos estar entrando a un superciclo?

- Veo una diferencia entre lo que está pasando hoy y lo que pasó en 2003, con el quiebre, que siguió en 2009 y que llegó hasta 2014, que fue lo que se llamó el superciclo. Las tasas de crecimiento del consumo de cobre en China eran por sobre el 10% anual y, por otro lado, llevábamos más de 10 años de precios del cobre muy deprimidos, eso generó un retraso en los proyectos. Hoy día la actividad minera va a reaccionar más rápido. Probablemente si el precio del cobre se mantiene bien, los proyectos se van a reactivar mucho más rápido que en el ciclo que partió en 2003. Entre 2003 y 2008 casi no se reactivaron proyectos, se reactivaron en 2009 y eso generó que durante cuatro o cinco años tuviéramos déficits súper importantes que llevaron el precio a niveles históricos. Eso no va a pasar ahora.

Efecto amplificador en la economía

- ¿Por qué los rally del cobre benefician tanto a la economía chilena?

- Si llevas la economía chilena a dólares y haces una correlación, un 70% de la variación del PIB en Chile se explica por las variaciones del precio del cobre. Si uno piensa que la minería pondera un 10% del PIB, ¿por qué va a explicar tanto de la variación? Más curioso aún, si uno hace el ejercicio de eliminar la minería y solo deja los demás sectores, aún así la variable que más explica el crecimiento de la economía chilena es el precio del cobre.

Esto es porque el alza del precio genera excedentes que no son habituales en el resto de los sectores, que no genera ninguna otra actividad. Hay encadenamientos directos que tienen que ver con los proyectos mineros, con la renovación de los equipos mineros, pero también tiene que ver con el impulso que generan las remuneraciones y los bonos de los trabajadores de la minería en los términos de las negociaciones colectivas. Todo eso genera encadenamientos que son medibles.