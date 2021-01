JP Morgan: el Bitcoin alcanzará los US$ 146 mil en el largo plazo

Bolsa & Monedas

Según estimaciones de JP Morgan, el Bitcoin podría alcanzar en el largo plazo los US$ 146 mil, ya que compite con el oro como clase de activo, según el banco de Wall Street. Pero, a juicio de la compañía, este proceso tomará años. La firma precisó que “si bien no podemos excluir la posibilidad de que la actual manía especulativa se propague aún más empujando el precio del Bitcoin hacia la región de consenso de entre US$ 50.000 y US$ 100.000, creemos que tales niveles de precios resultarían insostenibles”.