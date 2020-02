Juventus: el otro afectado por el brote y deudas en la bolsa

Bolsa & Monedas

Además de la corrección en Milán, la acción se ha visto impactada por la preocupación de sus niveles de deuda.

Aunque tuvo un tímido repunte en las últimas sesiones, en el mercado financiero ha llamado la atención la brusca caída de las acciones de Juventos, el mayor club de fútbol de Italia.

Los efectos del coronavirus en la bolsa italiana y la suspensión de algunos partidos del Calcio golpearon a la acción de la vecchia signora, que ayer disputó los octavos de final de la Champions League.

La racha bajista de Juventus empezó el 15 de febrero y en seis días el papel acumuló una baja de 19% que lo llevó a su menor valor desde finales de diciembre de 2018. A ayer, la acción del club acumula una caída de más de 16% desde el viernes antepasado.

Deudas por Cristiano

Si bien el impacto del lunes se dio en parte por la expansión del coronavirus, especialmente por la suspensión de la liga italiana, hay más factores.

El analista de renta variable de la corredora Kepler Cheuvreux, Marco Baccaglio, comenta que la acción se vio afectada por sus resultados financieros a diciembre del año pasado, que demostraron niveles de deuda que preocuparon a sectores del mercado.

Si bien Juventus logró disminuir su nivel de deuda financiera neta de US$ 505 millones a US$ 356 millones, es una cifra alta considerando que la compañía realizó a finales del año pasado un aumento de capital en torno a US$ 326 millones, que fue declarado exitoso el 2 de enero de este año.

Agentes del mercado comentan que Juventus se ha visto complicado financieramente tras la adquisición de Cristiano Ronaldo, considerado como uno de los mejores y más caros jugadores de fútbol, costo que no se ha visto compensado por victorias deportivas que impulsen los negocios de venta de publicidad y merchandising.

De todos modos, a los inversionistas los preocupa el efecto de la expansión del coronavirus en el desarrollo de los torneos, en especial, la Champions League, que ofrece las mayores recaudaciones y negocios asociados.

Sin embargo, Baccaglio asegura que "no es un tema específico para Juventus en el momento".

Dos tercios de Juventus son controlados por el holding Exor, que también cotiza en la bolsa italiana, controlado en un 50% por la familia Agnelli, los descendientes de uno de los fundadores de Fiat.

Mientras que Juventus ha perdido un 16,21% de su valor en bolsa desde el 14 de febrero, Exor suma una contracción de 8,62%. El mercado italiano en general –medido a través del índice referente FTSE MIB– suma una baja de 5,81% en ese mismo período.