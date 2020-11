"Mercado alcista" a la vista: IPSA no detiene su repunte y llega a su mayor nivel en cuatro meses

Bolsa & Monedas

En el mes el selectivo acumula un salto de más de 16% con acciones de retail y bancos como las grandes ganadoras.

Nada ni nadie detiene el repunte que ha tenido la bolsa chilena este mes. El IPSA -selectivo que junta a las mayores acciones locales- culminó la jornada con un alza de 1,36%, es decir, se instaló sobre los 4.100 puntos, algo no visto desde inicios de julio.

Con esto, de las 13 sesiones que lleva noviembre en 10 el índice ha terminado el día con números positivos. Si se toma el mes en total el IPSA acumula un salto de 16%, el cual sube a 16,7% si se toma como referencia que el 4 de noviembre las acciones chilenas comenzaron con el rally.

Con los anteriores números, el IPSA se apronta a entrar a lo que se denomina "mercado alcista", lo que en el mundo bursátil se llama un activo sube 20% desde los mínimos recientes.

Desde el mercado indican que las acciones chilenas han entrado un periodo dulce en la medida que se han conjugado varios factores. Por un lado el avance de las vacunas ha jugado un papel fundamental para devolver la confianza de los inversionistas por los activos más riesgosos como lo son los mercados emergentes.

Por otro lado, la experiencia dice que el retiro del 10% de las AFP le dio un empujón al comercio y a la banca, por lo que si se repite la medida que actualmente está en discusión en el Congreso, grandes acciones locales se verán beneficiadas, algo a lo que los inversionistas se están adelantando. Muestra de lo anterior es que en el mes los grandes ganadores son justamente papeles ligados a estos dos sectores: Falabella (30%), Santander (28%), Cencosud (26%), Mallplaza (21%), Banco de Chile (20%), Ripley (16%) y SMU (16%).

Otros elementos que pueden estar jugando a favor de los activos chilenos es que fueron unos de los más castigados en los últimos meses, ya que además de la pandemia el país está enfrentando a un proceso constituyente que genera incertidumbre entre los que toman decisiones de inverisón.

Bolsas globales dudan

A ambos lados del océano Atlántico avanzan los casos de coronavirus y comienzan las preocupaciones de los inversionistas, contraponiéndose el entusiasmo por la vacuna.

En Europa la situación comenzaría de a poco a controlarse tras las restricciones que ya llevan varias semanas, mientras que en Estados Unidos, éstas empiezan a aplicarse.

Las acciones estadounidenses cayeron el miércoles. Tanto el Dow Jones, como el S&P 500 retrocedieron 1,26% en la sesión, mientras que el Nasdaq bajó 0,82%.

La noticia del avance de las vacunas contra el covid-19 fueron opacadas después de que EEUU registrara ayer un incremento en las ventas minoristas de 0,3%, inferior al 0,5% que esperaba el consenso.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagard hizo lo propio por contener el entusiasmo tras las noticias de Pfizer y Moderna. El martes dijo "no quiero restar importancia a las muy buenas noticias que fueron las vacunas, pero creo que como banco central, tenemos que tener en cuenta, no solo el corto plazo y el impacto de las noticias, tenemos que ser conscientes de la situación ", dijo Lagarde en el Bloomberg New Economy Forum.

El miércoles el índice paneuropeo Stoxx 600 aumentó 0,44% y la bolsas que más subieron fueron la francesa y la alemana, ambas escalaron 0,52%. En tanto, los mercados asiáticos operaron mixtos: con una baja en el Nikkei 225 japonés de 1,1% y las alzas del Sensex indio y el Hang Seng de Hong Kong, de 0,52% y 0,49% respectivamente.