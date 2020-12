Nueva cepa de Covid-19 golpeó a las bolsas globales, pero EEUU logró repuntar durante el día

Bolsa & Monedas

La noticia de una variante del virus en el Reino Unido opacó la esperada votación en el Congreso estadounidense de un paquete de estímulo fiscal por US$ 900 mil millones. Europa finalizó la jornada con fuertes pérdidas.

"La nueva variante está fuera de control y necesitamos controlarla". Con estas palabras el secretario de Salud británico, Matt Hancock, se refirió el domingo a la nueva cepa de Covid-19 identificada en el Reino Unido. En cosa de horas la isla se convirtió en un "paria internacional", según la prensa extranjera, ya que una larga lista de países –incluyendo a Chile– prohibió la entrada de pasajeros provenientes del Reino Unido.

Este fue el primer país que comenzó a vacunar a sus ciudadanos con la vacuna de Pfizer y BioNTech, pero las preocupaciones por la efectividad de la vacuna, ante la nueva cepa, y la estimación de que sería un 70% más contagiosa que la conocida, pesaron más.

Estos eventos encendieron las alarmas en los mercados. Las bolsas cayeron fuerte en Europa: el índice Euro Stoxx 50 bajó 2,74%, el Ibex 35 español se hundió 3,08% y el DAX alemán retrocedió 2,82%.

Más tarde, Sudáfrica anunció que descubrió otra variante del Covid-19 que parece estar impulsando la segunda ola en el país, y que sería diferente a la registrada en el Reino Unido.

Con la apertura de Wall Street, el nerviosismo cruzó el Atlántico. Las noticias del virus opacaron la esperada votación en el Congreso de Estados Unidos de un estímulo fiscal de US$ 900 mil millones. Se trata del segundo mayor rescate económico en la historia del país e incluye transferencias directas, rebajas de impuestos y ayuda a las aerolíneas.

No obstante, durante la jornada los principales índices recortaron las pérdidas. El S&P 500 cerró con una caída de 0,39%, seguido del Nasdaq, con un retroceso de 0,10%. El Dow Jones, en tanto, logró ganar 0,12%.

Las acciones que más sufrieron con las limitantes fueron las ya castigadas de los sectores de viajes y ocio, pero el mercado en general volvió nuevamente a sentir temor. De hecho, el llamado "índice del miedo" saltó más de 25% durante la jornada.

Resiliencia de EEUU

"Los mercados se recuperaron harto después de la caída inicial de la mañana por el efecto de la nueva cepa y de las restricciones de vuelos, también influye algo que los casos se han mantenido altos en EEUU y en Europa. El mercado tuvo esa primera reacción pero se recuperó harto y cerró casi plano", dice el portfolio manager de acciones estadounidenses de Sensor Capital, Ricardo Levy.

Entre los factores que habrían tranquilizado a los mercados Levy menciona que "la vacuna serviría para la nueva cepa, que ahora también se aprueba la distribución de la vacuna de Moderna y lo del estímulo, aunque ya estaba internalizado desde antes".

"El mercado está muy resiliente", señala el gestor, pero advierte que "podría venir una corrección, si las cifras de contagio siguen empeorando".

En este análisis coincide el socio de Sherpa WMC, Rodrigo Arriagada. "Me llamó más la atención la fortaleza o lo bien que anduvo EEUU, partió muy fuerte abajo y terminó devolviendo todo, con algunos índices en positivo y terminó pesando más el tema del paquete de estímulo", cuenta.

"La reacción inicial es temor porque no estaba dentro de lo esperado, pero pocos sospechan que la vacuna no sea efectiva contra esta cepa: no cambia el escenario de recuperación del próximo año", explica.