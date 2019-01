Efecto Bolsonaro: fabricante de armas brasilero se dispara en la bolsa

Bolsa

El nuevo presidente busca facilitar a los brasileños tener armas.

El fabricante brasileño de armas de fuego, Forjas Taurus, está comenzando el 2019 extendiendo el masivo repunte del año pasado.

Después de ganar un 88% en 2018, las acciones aumentaron hasta un 30% a 5,25 reales en Sao Paulo el miércoles, apoyando así el plan del presidente, Jair Bolsonaro, de facilitar a los brasileños tener armas. Fue la mayor ganancia intradía para las acciones desde noviembre 1.

La administración entrante de la nación tiene la intención de garantizar, a través de un decreto, el derecho a poseer armas de fuego para los ciudadanos sin antecedentes penales, escribió Bolsonaro en su cuenta Twitter el sábado.

Durante un discurso ante el Congreso el martes, el excapitán del ejército reiteró su promesa de facilitar la compra de armas para protección personal. "El buen ciudadano merece tener medios para defenderse", dijo Bolsonaro.

Sin embargo, no todos están convencidos de que el repunte tenga una base sólida. El analista jefe de la correduría Spinelli, Glauco Legat, no ve una oportunidad de compra para la acción. "Las cifras de la compañía no son atractivas y la empresa está en gran parte endeudada", dijo Legat por teléfono. Desde 2013, la firma con sede en Sao Leopoldo ha registrado pérdidas netas anuales. Además, la promesa del gobierno entrante de abrir la economía brasileña al comercio internacional podría aumentar la competencia en el sector, agrega.

"Forjas Taurus tiene un gran poder de negociación en este momento, ya que el mercado está cerrado. Pero eso podría cambiar", dijo Legat.