El cobre cierra con alza en la Bolsa de Metales de Londres y todo apunta a que seguirá subiendo en los próximos días

El precio del cobre experimentó un incremento moderado en la Bolsa de Metales, en medio de la constante baja que muestra el dólar a nivel global y que favorece la compra de materias primas.

El metal rojo experimentó un incremento de 0,47%, llegando a los US$ 3,21 la libra. Con este resultado el precio promedio en lo que va del año llega a US$ 3,22, lo que se compara positivamente frente a los US$ 2,57 a igual fecha de 2017.

El metal rojo partió la semana a la baja, luego subió levemente, se mantuvo estable y ahora vuelve a subir. A pesar de que cierra la semana en un nivel más bajo que en el inicio de esta, la profundización de la caída del dólar podría elevar su valor la próxima semana.

La divisa estadounidense en lo que va del 2018, ha retrocedido más de 10% y hoy se ubica en su peor nivel desde hace tres años.

Asimismo, el valor del cobre se ve envuelto en medio de un auge del precio de los commodities metálicos y los ligados a la agricultura.

"Yo creo que hoy el precio del cobre está subiendo por las buenas noticias provenientes de China, eso es lo que está incidiendo principalmente", comenta desde EuroAmerica la analista Martina Ogaz.

Cabe recordar que ayer se dieron a conocer los resultados del PIB chino, el cual creció un 6,9% -mayor a lo proyectado-, lo que implicó por primera vez un avance de dicho parámetro desde 2010.