El precio del cobre para 2019 que espera Goldman Sachs

Commodities

El banco de inversiones espera que de concretarse ciertas variables, el valor del metal superará la barrera de los US$ 3 la libra.

Goldman Sachs se muestra optimista respecto a la perspectiva para los metales básicos, especialmente el cobre, aunque anticipa que el crecimiento de la demanda desacelerará el año que viene y que el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China va a prolongarse.

"Seguimos siendo positivos respecto a los metales básicos y el oro para el año que viene", dijeron analistas, entre ellos Christian Lelong, en una nota recibida este martes. "El crecimiento de todos los metales básicos debería desacelerar en 2019, pero por el momento la demanda es sana y muchos mercados de materias primas presentan 'backwardation'", agregaron refiriéndose al retardo de entrega.

Si bien los metales han rebotado desde que tocaron su precio más bajo en un año en agosto, siguen presentando una caída este año mientras los inversionistas tratan de determinar si el duelo comercial entre el gobierno de EE.UU. y Beijing restringirá la demanda. La inquietud cada vez mayor por la perspectiva económica, que incluye advertencias de que desacelerará la expansión –lanzadas por el Fondo Monetario Internacional–, también pesa sobre los precios.

"La demanda de metales se mantiene sana y el ciclo de negocios todavía no ingresó en sus últimas etapas, pero estos últimos meses ha crecido la preocupación por la perspectiva económica", dijeron los analistas, que mencionaron un fortalecimiento del dólar, condiciones financieras más estrictas "y el resentimiento de la disputa comercial entre China y EE.UU.". Luego, el banco añadió: "Creemos que estas inquietudes son exageradas".

Cobre, níquel

Se subrayó el potencial de crecimiento del cobre. Este metal, usado en caños y cableados, podría subir a US$7.000 la tonelada (US$ 3,17 la libra) para fines del año que viene siempre y cuando mejore el ambiente macroeconómico, dijeron los analistas. El cobre para dentro de tres meses cotizaba a US$6.194 (US$ 2,80 la libra) en la Bolsa de Metales de Londres.

También se apoyó al níquel, usado en el acero inoxidable y las baterías para vehículos eléctricos. Se anticipó que avance a un promedio de US$ 17.250 por tonelada el año que viene y mantenga ese nivel en 2020, de acuerdo con el informe. El precio actual era de US$ 12.415 y el promedio para este año, cerca de US$ 13.664.

El banco mostró menos optimismo respecto a los materiales a granel. Parece que el mercado de carbón metalúrgico estará bien abastecido en 2019 y una desaceleración de la actividad de construcción en China debería limitar la demanda de mineral de hierro, según la institución. Se describió el avance en el mercado de carbón térmico premium como insostenible.

EE.UU. y China han estado aplicando rondas de aranceles sobre los bienes de cada uno este año, lo que perjudicó las materias primas, y el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer aún más gravámenes para corregir lo que considera una relación injusta. Washington no debería creer que los aranceles puedan hacer capitular a China, advirtió este mes el ministro de Comercio chino, Zhong Shan.