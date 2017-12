Imparable: el cobre vuelve a subir y vive su mejor racha de alzas en casi 30 años

Commodities

La libra subió más de 1% en la Bolsa de Metales de Londres.

El cobre sencillamente no para de subir. A un día para que termine el año en los mercados, el commodity continuó su racha alcista de 13 jornadas consecutivas, fenómeno que no se veía desde fines de 2016.

Es así como la libra del metal se cotiza hoy en más de US$ 3,27, el mayor valor desde el 19 de febrero de 2014, anotando un aumento de 1,06% respecto a la jornada del miércoles, informó Cochilco.

En tanto, los precios de los contratos a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subieron 1% a US$ 7.312,5 la tonelada, acumulando de ese modo diez alzas diarias consecutivas e igualando así, la racha de alzas más prolongada desde agosto de 1989, según datos de Bloomberg.

¿Las razones?

Los motivos detrás de este rally que experimenta el commodity se deben a dos factores, según explica el analista de BCI, Antonio Moncado.

"El primero, tiene que ver con un rearme de posiciones especuladoras sobre los futuros del cobre, los cuales han tendido a presionar los precios del metal al alza; y lo otro, a nivel de oferta, luego de que una de las principales faenas de cobre de China cerró sus operaciones por motivos mediaombientales", sostuvo.

Este último factor significó un aumento de las importaciones chinas de cobre, lo cual elevó las expectativas sobre una demanda más fuerte del metal por parte del gigante asiático.

No obstante, Moncado argumenta que las causas detrás de la racha alcista del commodity no se sustentan en fundamentos, por lo que debiese haber una moderación en la subida de precios en el corto plazo:

"(El alza del precio del cobre) No se debe a un factor fundamental, si no a factores de mercado. Como son operaciones financieras no debiese haber sustento para que el valor del metal siguiera aumentando y debería haber una moderación en el incremento del precio del commodity hacia las próximas semanas".