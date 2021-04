Los commodities siguen al alza y están en niveles de 2018

Commodities

Los metales básicos como el cobre cerraron en marzo con un alza del 49%, seguido por la alimentación y energía.

El auge de los commodities en los últimos meses ha sido notorio para el mercado, sobre todo con la llegada del Covid-19, donde sus precios se vieron perjudicados. Ahora, el índice general elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a partir de 68 materias primas, recuperó e incluso, superó sus niveles registrados antes de la pandemia.

Actualmente está en niveles no vistos desde 2018.

Específicamente, en el primer trimestre de 2021 el índice subió 12,3% frente al periodo anterior y superó el 8,8% registrado el año 2018.

En la misma línea, el índice de metales básicos como el acero, cobre y aluminio, cerró en marzo con un alza de 49% frente a 2018. Asimismo, el sector de la alimentación, como el trigo, la soja y el maíz, se ha revalorizado un 15,7%.

Por el contrario, la energía aún registra una caída de 10% frente al 2018, de la mano del petróleo, carbón, gas natural y propano. Sin embargo, respecto al 2019, este sector sube 4,1%.

La continua implementación de políticas monetarias en países como EEUU y el avance de los procesos de vacunación, han permitido que las economías se recuperen de a poco de la crisis sanitaria y económica del coronavirus, lo cual ha derivado en expectativas sobre un dólar más débil y un cobre cada vez más alcista.

Sobre esto, la directora general de CMC Markets, Sara Carbonell, explicó a EFE que el aumento responde al aumento de la demanda por las expectativas de recuperación de la economía, aunque también existe un componente especulativo.

"La liquidez (en los mercados financieros) que hay toda ahora mismo es brutal", señaló, recordando que la Reserva Federal de EEUU ha dejado claro que continuará con los estímulos y no tiene previsto bajar los tipos de interés a corto plazo.

¿Superciclo de commodities?

Aún cuando todos los componentes del índice del FMI han subido de forma generalizada, los expertos no creen que sea el comienzo de un ciclo largo de precios altos como en el periodo 1998-2008.

De hecho, BBVA Research destacó en un informe publicado en marzo, que los precios no muestran una tendencia alcista si se analizan a largo plazo y se descuenta la inflación. Por el contrario, aseguraron que "el nivel real del índice agregado de precios de materias primas que elabora el FMI se encontraba en 2020 en el mismo nivel que en 1998".

Para Carbonell, el ciclo de aumento de precios habría comenzado antes de la crisis del coronavirus, por lo que descarta que se pueda llegar a niveles vistos en 2008 cuando, por ejemplo, el petróleo superó los US$ 140 por barril. (Actualmente el crudo Brent cotiza en torno a los US$ 67).

En el caso de la alimentación, la directora general de CMC Markets, explicó a EFE que estos "subían en plena crisis de la pandemia porque había demanda de alimentos" en medio del hundimiento de bienes industriales. Además, agregó que los precios de productos agrícolas obedecen también a factores ajenos a la marcha de la economía, como la climatología y su impacto en las cosechas.

De acuerdo a los datos del FMI, el trigo tuvo un precio medio de US$ 186 por tonelada en 2020, un 13,6% respecto al año anterior y prácticamente el mismo registrado en 2018 (US$ 186). En tanto, la soja se disparó este trimestre a US$ 510,7 la tonelada, siendo un 46% más cara que en 2020, y revalorizándose un 7% y 2,1% respecto a los años 2019 y 2018, respectivamente.

En el caso de los metales preciosos, considerados por el mercado como activos refugio, el índice del FMI de este sector tocó máximos en 2020, cuando en agosto el oro alcanzó los US$ 2 mil por onza. Y si bien desde entonces empezó a caer, todavía se encuentra en un nivel similar al que tenía en el periodo 2011-2013.