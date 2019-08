Pésima noticia para Chile: futuros de cobre ya se cotizan en US$ 2,5 tras recrudecimiento de la guerra comercial

Commodities

No hay respiro para el cobre. El principal producto de exportación de Chile sufre con el nuevo episodio de la guerra comercial que tiene esta vez a China aplicando nuevos aranceles a EEUU como represalia de las últimas acciones de Trump.

De acuerdo a información de Bloomberg, los precios a todos los plazos registran fuertes caídas tras conocerse la noticia. En el caso del precio a diciembre de 2019 cae 1,30% y se queda en US$ US$ 2,55 la libra. Por su parte el precio julio de 2020 cae 1,35% a US$ 2,57,7.

Según la información de Cochilco, el precio del metal ha caído casi 5% en lo que va del año. La gran piedra de tope el commodity este año ha sido la escalada de la guerra comercial entre las mayores potencias económicas del orbe.