Petróleo se desploma por el temor a la variante Delta y aumento de la producción

Commodities

Los precios del petróleo cayeron más de US$ 5 por barril este lunes, después de que la OPEP+ superó sus divisiones internas y acordó aumentar su producción, generando preocupaciones sobre un superávit petrolero mientras las infecciones de Covid-19 suben en muchos países.

El crudo Brent cedió US$ 4,97, o un 6,75%, a US$ 68,62 dólares el barril, mientras que el petróleo en Estados Unidos perdió US$ 5,39 , o un 7,51%, a US$ 66,41 el barril.

Los ministros de la OPEP+ acordaron el domingo incrementar el suministro petrolero a partir de agosto para enfriar unos precios que tocaron este mes su máximo en más de dos años, mientras la economía mundial se recupera de la pandemia del Covid-19.

Los integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y un grupo de aliados liderado por Rusia pactaron también nuevas cuotas de producción a partir de mayo de 2022.

"En el plazo más largo, las capacidades de producción libres y adicionales de los países de la OPEP+ son la razón clave por la que vemos bajar de nuevo al petróleo", dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer. "Seguimos confiados en que el mercado petrolero está en la fase final de su ciclo alcista".

En otro frente de preocupación, el mercado aún no descifra cómo afectará el alza en los casos de Covid-19 a la demanda de petróleo. El consumo de combustible de Estados Unidos se ha fortalecido constantemente en las últimas semanas, mientras que India ha recortado las importaciones debido al exceso de oferta y los temores de una reducción de la demanda.

"El mercado está muy obsesionado con la posibilidad de que la variante Delta explote", dijo Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group en Chicago.