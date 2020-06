Commodities

Petróleo se estabiliza, limitado por alza de casos de coronavirus

El referencial internacional Brent subía US$ 0,02 a US$ 41,02 el barril, esperando cerrar junio con su tercera ganancia mensual consecutiva, mientras que el WTI en Estados Unidos ganaba US$ 0,15 a US$ 38,64 el barril.

Compartir