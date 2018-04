Canadá sostiene que plataformas de criptomonedas estarían violando las leyes de seguridad

Divisas

La Comisión de Seguridad de Ontario afirma que ha recibido una serie de quejas respecto a las plataformas de intercambio de los activos descentralizados. Los problemas con las divisas también se han trasladado a España y Corea del Sur, mientras que en la India estudian la creación de su propia moneda virtual.

La polémica de las criptomonedas no se resume al continente asiático, cuyos países más desarrollados han adoptado duras medidas frente al uso de los novedosos activos.

Hoy fue el turno de Canadá. La Comisión de Seguridad de Ontario (Ontario Securities Commission) sostuvo que ha recibido "una serie de quejas" respecto a las plataformas de intercambio de criptomonedas.

Asimismo, el ente regulador declaró que cualquier negocio que utilice los activos descentralizados o tokens (monedas virtuales) "podrían estar fuera de las leyes de seguridad".

Es por esto que la comisión estaría recopilando información sobre dichas plataformas que operan en Ontario, dijo la vocera de la organización Kristen Rose, reportó Bloomberg.

Este hecho podría estar motivando la baja generalizada que están experimentando las principales divisas descentralizadas. Mientras el bitcoin cae 1,83% y se ubica en más de US$ 6.626,34, el ripple y litecoin encabezas las bajas con pérdidas de 4,88% y 3,74%, respectivamente.

Así, el modesto ripple baja a los 46 centavos de dólar mientraas el litecoin pierde la barrera de los US$ 120 para situarse en poco más de US$ 114.

Por su parte, el ethereum se transa a US$ 368,35.

Sumatoria de problemas

Pero a la polémica canadiense se suman España y, nuevamente, Corea del Sur.

En el país ibérico, la Oficina Nacional de Investigación de Fraudes ha pedido a 60 firmas que manejan criptomonedas que cierren ese tipo de transaciones a la vez que identifiquen a sus compradores y vendedores.

Con dicha información, sería el Ministerio de Hacienda el que tendrá que decidir si se procede con inspecciones de fraude.

En tanto, en Corea del Sur detuvieron a cuatro ejecutivos pertenecientes a dos plataformas de intercambio de criptomonedas con motivo de malversación y fraude.

¿Criptomoneda india?

No obstante, no todo es negativo para el mundo de las monedas encriptadas. Ayer trascendió que India, una economía no menor a nivel mundial, está considerando la creación de su propia divisa digital.

El banco central indio ha formado un panel de estudio para dimensionar el atractivo y viabilidad de introducir un tipo de activo así. El grupo de expertos debiese entregar un reporte en el mes de junio.