Dólar baja y sigue bajando... ya está a un paso de los $ 750

Divisas

La divisa acumula una baja de $ 75 desde fines de noviembre cuando tocó los $ 830.

Otra jornada de apreciación para el peso chileno. El tipo de cambio parte a la baja y se aproxima de forma veloz al piso de los $ 750 en la medida que el valor del cobre entrega positivas noticias a la economía chilena y el Banco Central sigue inyectando divisas al mercado por medio de su intervención.

De acuerdo a cifras de Bloomberg, el valor de la divisa en el mercado local se cotiza en las primeras transacciones en $ 752,75, lo que supone una caída de $ 3,4 respecto al cierre de ayer.

Si bien los futuros de cobre operan con una leve caída, el hecho que esté en la órbita de los US$ 2,80 la libra le da un impulso al peso chileno ante la fuerte alza de las últimas semanas. En la vereda contraria, el dólar a nivel global acumula su segunda alza consecutiva.

Mientras, el Banco Central sigue con su intervención bancaria por US$ 20 mil millones ante la fuerte volatilidad que alcanzó el tipo de cambio hace unas semanas producto de la violencia en las calles que generó temor en los inversionistas. Para hoy está fijado que el ente emisor venda en el mercado spot otros US$ 100 millones, mientras que por medio de contratos forward coloque en el mercado US$ 300 millones.