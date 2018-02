El bitcoin y las criptomonedas se derrumban y alientan a las voces sobre una burbuja

Divisas

Empezaron 2018 de la peor forma.

Las criptomonedas lo están pasando mal. Tras las violentas alzas que registraron en 2017, estas divisas atraviesan un duro periodo de corrección en este inicio de 2018 que da fuerza a las voces que advierten que hay una burbuja.

El Bitcoin, que sólo en enero se derrumbó un 30%, perdiendo unos US$ 44.000 millones en valor, bajó con fuerza en la mañana y estuvo a punto de perder la barrera de los US$ 8.000, con un retroceso de más de 14%.

A esta hora, no obstante, la divisa virtual más valiosa del mundo modera su retroceso a 3,4% y se transa en US$ 8.784. La cifra contrasta con los casi US$ 19.000 que costaba a mediados de diciembre pasado.

Pero no es la única. El Ripple cae 5,09%, mientras que el Ethereum sufre una contracción de 5,12%. El Litecoin, por su parte, baja 5,15%.

La baja del bitcoin y el resto de las divisas virtuales se produce en medio de las crecientes preocupaciones sobre el futuro del sector, especialmente por las iniciativas de los mayores mercados para regular sus operaciones.

A ello se suman los temores de ciberataques a las plataformas, la manipulación de los precios y también a la prohibición de anuncios de criptomonedas en Facebook, reportó Bloomberg.