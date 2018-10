El euro y la libra se acercan a mínimos del año frente al dólar

Divisas

Las presiones políticas y económicas ahondan las caídas de las monedas del viejo continente.

Las incertidumbres políticas y económicas ahondan las caídas de las divisas europeas. El euro pone en riesgo los US$ 1,14, y la libra pierde los US$ 1,30.

La confrontación entre Italia y Bruselas y la incertidumbre sobre la deriva de las negociaciones sobre el Brexit no son los únicos obstáculos que frenan la evolución de las divisas europeas en sus cruces con el dólar. La sesión de hoy reactiva otro frente de inquietud: el temor a una desaceleración más acusada de lo esperado.

La agenda macro había perdido protagonismo en los mercados en las últimas fechas, en medio de las incertidumbres procedentes del ámbito político. La sesión de hoy incluía la publicación de los datos de actividad manufacturera en la eurozona, y sus cifras aumentan las alertas sobre la magnitud del freno de la economía.

El índice PMI de Alemania se ha ralentizado a sus mínimos en más de tres años, con un dato que se ha quedado muy por debajo de lo esperado, mientras que la actividad manufacturera en Francia ha bajado a sus niveles más bajos en 25 meses.

La inquietud que generan estos datos se produce en plena 'oficialización' de la confrontación entre el Gobierno italiano y la Comisión Europea.

Bruselas rechazó ayer los Presupuestos para 2019 publicados por el Ejecutivo de coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte.

Este insólito rechazo, sin embargo, no parece variar el rumbo del Gobierno de Italia, firme en su pulso con Bruselas. Esta misma mañana Matteo Salvini ha dejado claro que no cambiarán sus Presupuestos para reducir el objetivo del déficit desde el 2,4% actual aunque la Comisión Europea mande "12 cartas".

El euro, en US$ 1,14

Las presiones políticas y económicas ahondan las caídas del euro en vísperas de la reunión del Banco Central Europeo. La magnitud del desafío de Italia a Bruselas cuestiona los plazos barajados para la primera subida de los tipos por parte del BCE, prevista con anterioridad para septiembre de 2019

La divisa comunitaria amplía sus descensos hasta poner en peligro el nivel de los US$ 1,14, lejos de los US$ 1,155 con los que inició la semana. Su cotización se acerca de esta forma a los mínimos del año registrados el pasado 15 de agosto, cuando se desinfló hasta los US$ 1,1301.

La divisa comunitaria baja cerca de un 2% en el mes, y roza ya el 5% de pérdidas en lo que va de año en su cruce con el dólar. El correctivo desde los máximos anuales, alcanzados en febrero, se acerca al 9%.

La libra baja de US$ 1,30

Las caídas en el euro alcanzan igualmente a la cotización de la libra. Comenzó la semana al borde de los US$ 1,31, pero en la sesión de hoy se afianza por debajo de la barrera de los US$ 1,30.

En estos niveles, la libra pierde más de un 4% frente al dólar en lo que va de año, y se deja ya un 10% desde sus máximos anuales, los US$ 1,1437 alcanzados el pasado 17 de abril.

La ausencia de avances significativos en las negociaciones sobre el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea aviva los temores a una falta de acuerdo que desemboque en un 'Brexit caótico'.