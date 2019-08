¿Qué implica romper con la barrera de los siete yuanes por dólar?

Divisas

Los analistas esperan semanas de volatilidad en la cotización del yuan frente al dólar.

El dólar se cambia por más de siete yuanes, lo que significa que la divisa china alcanza un nivel de debilidad no visto desde la crisis financiera global hace 11 años. Rompe nivel que el Banco Central Chino ha defendido durante los episodios de fuerte depreciación del año pasado y en 2016. Ese año, China se vio obligada a desprenderse de parte de sus reservas de moneda extranjera, gastando US$ 107.000 millones en un solo mes, tras una devaluación que supuso la mayor caída en un día sufrida por la divisa en décadas. Pese a estimular la economía, provocó con ello salidas de capital sustanciales y dio pie a acusaciones de manipulación por parte de críticos de Washington, poniéndola bajo el escrutinio regular del Departamento del Tesoro estadounidense.

El yuan retrocedió a principios de mayo por las amenazas del presidente Donald Trump de subir los aranceles a los productos chinos, pero detuvo su caída a la espera de la cumbre del G20 dejando una puerta abierta para que los líderes de ambos países llegara a un acuerdo que evitara que Estados Unidos aplique un arancel del 25% virtualmente a todos los productos chinos.

¿Cómo gestiona China el yuan?

Desde 2015 se ha permitido que el tipo de cambio continental del yuan oscile un 2% respecto a un valor intermedio fijado cada mañana por el Banco Popular de China (BPC). Cuando Trump amenazó con subir los aranceles en mayo, el punto intermedio no tardó en rebajarse hasta situar la parte baja de la banda de cotización por encima de los siete yuanes por dólar, donde ahora se ha situado.

Pekín también permite que un menor volumen de la divisa cotice en Hong Kong. El tipo de cambio aquí no se ve limitado a la franja de cotización, sino que se mueve según las fuerzas del mercado. En las últimas semanas se ha abierto una brecha entre los dos tipos de cambio, si bien mucho menor que la que siguió a la devaluación de 2015.

¿Qué piensa la Administración Trump?

El Departamento del Tesoro de EEUU volvió a evitar el año pasado tildar a China de manipulador de divisas, aunque expresó temores "significativos" sobre el tipo de cambio, más cerca entonces de los siete yuanes que en ningún momento desde 2008. No ha sido así, sin embargo, para el presidente Donald Trump. Ayer señaló que la debilidad del yuan suponía una "violación grave" de las normas contra la depreciación de las monedas, al tiempo que indicó que "manipulan su divisa para robar nuestros negocios y nuestras fábricas".

¿Dónde está la siguiente línea para Pekín?

Siete yuanes por dólar ha sido durante mucho tiempo el suelo para el banco central chino, a pesar de que ha empujado a los inversores a centrarse más en el tipo de cambio del yuan frente a una cesta de pares. Pero Mansoor Mohi-uddin, macro estratega senior de NatWest Markets, dice que ahora que el renminbi ha violado tipo de cambio 1 dólar por siete yuanes, "probablemente no haya ninguna línea clara".

"Lo que los mercados harán en su lugar es tratar de determinar cuál es el impacto de la guerra comercial en las exportaciones chinas y cuánto necesita debilitar la moneda para compensar eso". En el peor de los casos de la guerra arancelaria, el 25% general, el yuan necesitaría debilitarse a niveles cercanos a 7,80 unidades por dólar para compensar el impacto. Los analistas coinciden en que el banco central de China permitiría que la moneda disminuya gradualmente, para minimizar el riesgo de huidas de capital. En comparación con la confusión que se produjo después de la devaluación del shock en 2015, el Banco de China está mejor preparado para combatir las salidas de capital. Lo que no está claro es dónde está el suelo de la cotización. Se espera un aumento en la volatilidad en las próximas semanas.