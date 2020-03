Asociación de AFP y reforma previsional: "Los efectos de las transferencias intergeneracionales son nefastos para el sistema de pensiones"

Finanzas Personales

El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, se refirió a la reforma previsional que hoy se discute en el Congreso, luego de que ayer participara en la sesión de la comisión de Trabajo del Senado, instancia que evalúa el proyecto.

En entrevista con Radio Universo, el vocero del gremio de las administradoras indicó que es necesario aprobar la iniciativa de forma urgente, considerando que, según él, esta es una de las reformas más esperadas.

"Es importante que el proyecto de Pensiones, no solo por debate constitucional, sea discutido y aprobado lo antes posible", dijo.

El ejecutivo insistió en la postura histórica de la asociación, que es que el aumento de la cotización tenga como destino las cuentas individuales de capitalización de los trabajadores.

"Lo que han mostrado las distintas encuestas de opinión, los distintos focus group que se han hecho, es que la mayoría de las personas quieren que ese aumento vaya a su cuenta individual. Por lo tanto, la discusión parlamentaria creo que no va a ser fácil, pero me parece que es necesario tenerla y tenerla bien, entendiendo, como dijo la ministra (María José Zaldívar), que debe ser un debate no apasionado, no ideológico, sino que un debate técnico y el debate técnico muestra que demográficamente en nuestro país y los efectos de las transferencias intergeneracionales son nefastos para el sistema de pensiones en el futuro".

A la vez, Larraín apuntó a que más allá de las modificaciones de los actores del sistema, la preocupación debe estar puesta en mejorar las pensiones.

"Todos los actores que participamos, entendemos que debemos tener ciertos cambios, no nos corresponde ver a nosotros donde estamos disponibles, sino que como poner el foco en mejorar las pensiones", finalizó.