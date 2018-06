Mercados en Acción Bci cierra compra de TotalBank en Miami tras aprobaciones regulatorias La firma no descarta nuevas adquisiciones en la región para diversificar el negocio financiero, “analizando oportunidades de crecimiento”, indicó el gerente general, Eugenio Von Chrismar. Bci informó ayer que el Banco Central y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, así como los reguladores estadounidenses, le dieron la venia a la compra de TotalBank, a través de su filial City National Bank of Florida (CNB). Con este paso, la entidad se convierte en el tercer banco más grande del estado de Florida, alcanzando activos por US$ 14.000 millones. La transacción se enmarca dentro de la decisión del banco chileno de consolidar su presencia en Florida, “un mercado atractivo en tamaño y crecimiento, con US$ 546.000 millones de depósitos totales”. Tras la adquisición, el foco del banco estará en lograr una correcta integración de las operaciones del CNB y el TotalBank. “Capturar las sinergias identificadas sin afectar el nivel de servicio y en continuar aprovechando como City National Bank of Florida las oportunidades de crecimiento que presenta este mercado”, informó la entidad. La compra del TotalBank de parte del banco chileno a Santander, la cual alcanzó un precio de US$ 528 millones, es parte de la estrategia de Bci de internacionalización. El objetivo de la entidad es convertirse en una plataforma regional que acompañe a sus clientes, en la medida que expandan sus operaciones fuera de Chile. El gerente general de Bci, Eugenio Von Chrismar, señaló en un comunicado a los accionistas que “estamos muy orgullosos de esta operación pues consolida nuestra posición en el cuarto estado más grande en depósitos de EEUU, transformando al City National Bank en el tercer banco basado en Florida y alcanzando economías de escala relevantes para la operación del negocio”. “Queremos seguir diversificando nuestras operaciones geográficamente y ser un actor relevante a nivel regional. Para lo anterior seguiremos enfocados en el crecimiento en Florida, puerta de inversiones hacia y desde Latam. Además, siempre analizamos oportunidades de crecimiento en la región, ya sean orgánicas o inorgánicas”, añadió . Hoy, además del CNB el banco chileno cuenta en EEUU con las operaciones de Bci Miami y Bci Securities. Noticias Relacionadas Mercados en Acción El primer click: 5 cosas que debes saber este lunes antes que abra el mercado Mercados en Acción Se acelera pelea por tercer lugar de la banca tras autorización de la FNE a Scotiabank Mercados en Acción Analistas proyectan que IPSA podría crecer hasta 18%

